Дешеві квитки можна забронювати на сайті авіакомпанії, за допомогою сервісу Fare Finder. Також радимо скористатися пошуковиками типу Kiwi, avia.lowcost.ua чи skyscanner.com.ua.
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Ryanair влаштував розпродаж з нагоди Гелловіну
Ryanair пропонує квитки на деякі рейси із Києва, Львова та Одеси по 4.9 євро та від 9.9 євро. Більше напрямків з ціною від 7.9 євро з Києва, Львова, Одеси, Харкова та Херсона.
Забронювати квитки з ціною від 4.9 євро можна приблизно за 10 напрямками, а від 7.9 та 9.9 євро доступні понад 50 напрямків.
У вартість найдешевших квитків за тарифом Value входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.
Акційні квитки є на різні дати у листопаді – грудні 2021 року.
Розпродажі в інших авіакомпаніях: останні новини
- Турецька бюджетна авіакомпанія Pegasus Airlines влаштувала розпродаж квитків. Зокрема на рейси з України до Туреччини та назад;
- МАУ оголосила про акцію Pumpkin sale напередодні Гелловіну – авіаквитки із шести міст України до різних країн світу зі знижкою;
- Qatar Airways також влаштувала розпродаж з нагоди Гелловіну – дешеві квитки з Києва за цікавими напрямками.