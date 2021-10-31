Дешеві квитки можна забронювати на сайті авіакомпанії, за допомогою сервісу Fare Finder. Також радимо скористатися пошуковиками типу Kiwi, avia.lowcost.ua чи skyscanner.com.ua.

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Ryanair влаштував розпродаж з нагоди Гелловіну

Ryanair пропонує квитки на деякі рейси із Києва, Львова та Одеси по 4.9 євро та від 9.9 євро. Більше напрямків з ціною від 7.9 євро з Києва, Львова, Одеси, Харкова та Херсона.

Забронювати квитки з ціною від 4.9 євро можна приблизно за 10 напрямками, а від 7.9 та 9.9 євро доступні понад 50 напрямків.

У вартість найдешевших квитків за тарифом Value входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.

Детальніше про напрямки читайте за посиланнями: Київ, Львів, Одеса, Харків та Херсон.

Акційні квитки є на різні дати у листопаді – грудні 2021 року.

Зверніть увагу! Розпродаж триватиме до 31 жовтня включно та поширюється на польоти з 1 листопада до 31 грудня 2021 року. Також в авіакомпанії радять перевіряти умови в'їзду до країн Європи на сайті консульської служби МЗС України.

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