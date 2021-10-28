В системі бронювання авіаперевізника доступні рейси з шести українських міст. Вартість розпочинається від 47 євро у два боки.
Читайте також "Гарбузовий" розпродаж: МАУ продає дешеві квитки з України до різних країн світу – напрямки
Pegasus продає дешеві квитки з України до Туреччини
Лоукостер пропонує квитки зі знижкою 40%.
Акція поширюється на рейси зі Львова, Запоріжжя, Харкова, Одеси, Херсона та Києва. Полетіти можна до Стамбулу та Анкари.
Знижка не діє на літні напрямки з України в Туреччину й не поширюється на податки та аеропортові збори.
Акційні напрямки та вартість квитків
- Харків – Стамбул – Харків – 47 євро;
- Одеса – Стамбул – Одеса – 47,8 євро;
- Київ – Анкара – Київ – 49,2 євро;
- Львів – Стамбул – Львів – 50 євро;
- Запоріжжя – Стамбул – Запоріжжя – 50,2 євро;
- Херсон – Стамбул – Херсон – 79,2 євро.
У вартість найдешевших квитків входить лише ручна поклажа розміром 55х40х20 сантиметрів з будь-якою вагою.
Акційні квитки можна забронювати лише в мобільному додатку і тільки для учасників BolBol.
Щоб отримати знижку, на останньому кроці бронювання на сторінці Payment слід вибрати розділ Special Offers та натиснути Use offer – Yurt Disi %40.
Умови в'їзду до Туреччини
Туристу, зокрема українському, для перетину турецького кордону необхідно мати один із зазначених документів:
- COVID-сертифікат, за умови, що 2 доза введена не раніше, ніж за 14 днів до вильоту;
- довідка про перенесену хворобу протягом останніх 6 місяців;
- негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;
- експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.
Діти до 12 років звільняються від цих зобов'язань.
Крім того, для в'їзду в Туреччину є обов'язковим заповнення електронної форми на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини за 72 години до прибуття до країни. Її треба видрукувати або мати в телефоні, оскільки без неї неможливо згенерувати спеціальний HES-код.