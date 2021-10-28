В системе бронирования авиаперевозчика доступны рейсы из шести украинских городов. Стоимость начинается от 47 евро в обе стороны.
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Pegasus продает дешевые билеты из Украины в Турцию
Лоукостер предлагает билеты со скидкой в 40%.
Акция распространяется на рейсы из Львова, Запорожья, Харькова, Одессы, Херсона и Киева. Полететь можно в Стамбул и Анкару.
Скидка не действует на летние направления из Украины в Турцию и не распространяется на налоги и сборы.
Акционные направления и стоимость билетов
- Харьков – Стамбул – Харьков – 47 евро;
- Одесса – Стамбул – Одесса – 47,8 евро;
- Киев – Анкара – Киев – 49,2 евро;
- Львов – Стамбул – Львов – 50 евро;
- Запорожье – Стамбул – Запорожье – 50,2 евро;
- Херсон – Стамбул – Херсон – 79,2 евро.
В стоимость самых дешевых билетов входит только ручная кладь размером 55х40х20 сантиметров с любым весом.
Акционные билеты можно забронировать только в мобильном приложении и только для участников BolBol.
Чтобы получить скидку, на последнем шаге бронирования на странице Payment следует выбрать раздел Special Offers и нажать Use offer – Yurt Disi %40.
Условия въезда в Турцию
Туристу, в частности украинскому, для пересечения турецкой границы необходимо иметь один из указанных документов:
- COVID-сертификат, при условии, что 2 доза введена не ранее, чем за 14 дней до вылета;
- Справка о перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев;
- отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделан не позже чем за 72 часа до приезда;
- экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделан не позже чем за 48 часов до приезда.
Дети до 12 лет освобождаются от этих обязательств.
Кроме того, для въезда в Турцию является обязательным заполненная электронная форма на сайте Министерства здравоохранения Турции за 72 часа до прибытия в страну. Ее надо распечатать или иметь в телефоне, поскольку без нее невозможно сгенерировать специальный HES-код.