В системе бронирования авиаперевозчика доступны рейсы из шести украинских городов. Стоимость начинается от 47 евро в обе стороны.

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Pegasus продает дешевые билеты из Украины в Турцию

Лоукостер предлагает билеты со скидкой в ​​40%.

Акция распространяется на рейсы из Львова, Запорожья, Харькова, Одессы, Херсона и Киева. Полететь можно в Стамбул и Анкару.

Скидка не действует на летние направления из Украины в Турцию и не распространяется на налоги и сборы.

Акционные направления и стоимость билетов

Харьков – Стамбул – Харьков – 47 евро;

– 47 евро; Одесса – Стамбул – Одесса – 47,8 евро;

– 47,8 евро; Киев – Анкара – Киев – 49,2 евро;

– 49,2 евро; Львов – Стамбул – Львов – 50 евро;

– 50 евро; Запорожье – Стамбул – Запорожье – 50,2 евро;

– 50,2 евро; Херсон – Стамбул – Херсон – 79,2 евро.

В стоимость самых дешевых билетов входит только ручная кладь размером 55х40х20 сантиметров с любым весом.

Обратите внимание! Распродажа продлится до 29 октября включительно и распространяется на рейсы с 22 ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года, за исключением периода с 15 декабря по 15 января.

Акционные билеты можно забронировать только в мобильном приложении и только для участников BolBol.

Чтобы получить скидку, на последнем шаге бронирования на странице Payment следует выбрать раздел Special Offers и нажать Use offer – Yurt Disi %40.

Условия въезда в Турцию

Туристу, в частности украинскому, для пересечения турецкой границы необходимо иметь один из указанных документов:

COVID-сертификат, при условии, что 2 доза введена не ранее, чем за 14 дней до вылета;

Справка о перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев;

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделан не позже чем за 72 часа до приезда;

экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделан не позже чем за 48 часов до приезда.

Дети до 12 лет освобождаются от этих обязательств.

Кроме того, для въезда в Турцию является обязательным заполненная электронная форма на сайте Министерства здравоохранения Турции за 72 часа до прибытия в страну. Ее надо распечатать или иметь в телефоне, поскольку без нее невозможно сгенерировать специальный HES-код.

По данным Worldometer, по состоянию на 28 октября 2021 года в Турции выявлено 7 936 007 случаев заражения коронавирусом, из них 69 769 летальных.