Мовиться про Замковий міст у Кам'янці-Подільському. Розповідаємо докладніше про нього та про головну родзинку міста, розташовану поруч, посилаючись на visitukraine.today.

Дивіться також Що можна побачити в Кам'янці-Подільському тільки взимку: туристичні принади, які варто відвідати

Найстаріший міст України стоїть у місті Кам'янець-Подільський: що ще там варто відвідати?

Замковий міст у Кам'янці-Подільському є найстарішим мостом в Україні. За однією з версій, його збудували римляни у II столітті нашої ери, коли прямували на схід. Утім, першу письмову згадку про міст датують 1494 роком.

Інша поширена його назва – Турецький міст, вона пов'язана з серйозною реконструкцією під час турецького контролю над містом у XVII столітті. Після цього відбувалося ще кілька реконструкцій.

Під час Другої світової війни радянські війська підірвали міст під час відступу, і його відбудували лише у 1949 році. У 2006 році провели новітню реконструкцію, і тепер міст 38 метрів заввишки та 136 завдовжки.​

Сьогодні Замковий міст є масивною кам'яною стіною, яка мало нагадує міст, а радше дамбу. Тут у товщі скелі пробили канал для води, що сформувало водоспад Круча. По обидва боки мосту є кам'яні сходи до долини річки Смотрич, побудовані у XIX столітті.

Цікаві факти про Замковий міст у Кам'янці-Подільському: дивіться відео tereveni_kyjeslava

​

Але головною перлиною Кам'янця-Подільського є, звісно, не міст, а стародавня фортеця, збудована на крутих берегах річки Смотрич для захисту міста.​ Власне, щоб потрапити до Старого міста, необхідно пройти якраз через Замковий міст.

Фортецю спочатку побудували з дерева у часи Русі, а потім перебудували з каменю італійські військові інженери у XVI столітті. Враження від замку приголомшливе, і краєвиди там – одні з найкрасивіших та найвпізнаваніших в Україні.​

Усередині фортеці є історичні експозиції, як зазначає e-museum.org.ua, також підземні ходи, а влітку часто проводять концерти просто неба у величезному внутрішньому дворі. Фортеця є улюбленим місцем для фотосесій, особливо на заході сонця, коли вежі світяться золотистим кольором.​

Кам'янець-Подільська фортеця та Старе місто – шикарні ракурси з дрона: дивіться відео volodymyrpineha2642

Які ще цікаві туристичні магніти Хмельницької області варто відвідати?