Мовиться про Замковий міст у Кам'янці-Подільському. Розповідаємо докладніше про нього та про головну родзинку міста, розташовану поруч, посилаючись на visitukraine.today.
Найстаріший міст України стоїть у місті Кам'янець-Подільський: що ще там варто відвідати?
Замковий міст у Кам'янці-Подільському є найстарішим мостом в Україні. За однією з версій, його збудували римляни у II столітті нашої ери, коли прямували на схід. Утім, першу письмову згадку про міст датують 1494 роком.
Інша поширена його назва – Турецький міст, вона пов'язана з серйозною реконструкцією під час турецького контролю над містом у XVII столітті. Після цього відбувалося ще кілька реконструкцій.
Під час Другої світової війни радянські війська підірвали міст під час відступу, і його відбудували лише у 1949 році. У 2006 році провели новітню реконструкцію, і тепер міст 38 метрів заввишки та 136 завдовжки.
Сьогодні Замковий міст є масивною кам'яною стіною, яка мало нагадує міст, а радше дамбу. Тут у товщі скелі пробили канал для води, що сформувало водоспад Круча. По обидва боки мосту є кам'яні сходи до долини річки Смотрич, побудовані у XIX столітті.
Але головною перлиною Кам'янця-Подільського є, звісно, не міст, а стародавня фортеця, збудована на крутих берегах річки Смотрич для захисту міста. Власне, щоб потрапити до Старого міста, необхідно пройти якраз через Замковий міст.
Фортецю спочатку побудували з дерева у часи Русі, а потім перебудували з каменю італійські військові інженери у XVI столітті. Враження від замку приголомшливе, і краєвиди там – одні з найкрасивіших та найвпізнаваніших в Україні.
Усередині фортеці є історичні експозиції, як зазначає e-museum.org.ua, також підземні ходи, а влітку часто проводять концерти просто неба у величезному внутрішньому дворі. Фортеця є улюбленим місцем для фотосесій, особливо на заході сонця, коли вежі світяться золотистим кольором.
Які ще цікаві туристичні магніти Хмельницької області варто відвідати?
Бакота – колись тут було село біля Дністра, та воно опинилося під водою після будівництва Дністровського водосховища. Локація також відома скельним монастирем XII – XIII століття, який вцілів після затоплення села, бо стояв на 80 метрів вище рівня води.
Палац Орловських у Маліївцях – величний маєток з парком та унікальним 18-метровим штучним водоспадом, який спадає з гори. Палац має вежу, а в парку створено фантастичні краєвиди та унікальний мікроклімат.