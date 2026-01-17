Чому варто відвідати Кам'янець-Подільський саме в сніжну і морозну зиму та що побачити, розповідає 24 Канал.

За чим їхати у Кам'янець-Подільський?

Кожен сезон для туризму має свої принади. І цьогорічна сніжна зима створює свої мальовничі картини та пейзажі для ваших незабутніх фото.

Якщо вам здається, що мандрувати взимку – не найкраща ідея, то за умов сніжної та морозної зими – це єдина можливість побачити туристичні об'єкти, які створює природа.

Про туристичний Кам'янець-Подільський ви точно чули, бачили та, можливо, навіть були у цьому місті. Втім, зимове місто – це особлива принада. Хоч уже минули різдвяно-новорічні свята та лише де-не-де залишилися святкові оздоби, природа створила нові.

Звичайно, перш за все ми рекомендуємо подивитись Старий замок / фортецю – оборонну споруду, що захищала місто багато століть. Ще підходячи у до неї, ви зробите чимало фото та вам захопить дух від цього кам'яного велета на скелі з 11 баштами та бастіонами. Замок, з різних ракурсів, помітно з багатьох районів міста і ще на підході до нього – кілька оглядових майданчиків.

А щоб потрапити до замку вам потрібно пройтися найстарішим мостом в Україні – Замковому або ж Турецькому, що збудований на вузькому скелястому перешийку, який з'єднує природний півострів міста в петлі річки Смотрич та фортецю.

Замком можна прогулятися самостійно або ж замовити екскурсію. Під час огляду вас буде можливість пройтися двором фортеці, піднятися на вежі, прогулятися галереєю та вузькими коридорами, оглянути фортечну криницю, боргову яму, зазирнути у похмуру кімнату тортур та побачити зразки зброї.

Зверніть увагу! У зимовий період фортеця зачиняється на годину раніше: понеділок – з 9 до 16: вівторок – неділя – з 9 до 17. Вартість квитків: 100 гривень – дорослий; 50 гривень – діти, студенти, пенсіонери. Вартість екскурсії для групи: 400 гривень.

Що можна побачити лише взимку у Кам'янці?

Крім Старого міста, туристичною локацією є каньйон річки Смотрич, довжиною 9 кілометрів, – природне утворення посеред урбаністичного пейзажу, яке раніше вміло використовували для оборони.

Зверніть увагу! Смотрицький каньйон у Кам’янці-Подільському ніби спеціально викарбуваний природою для захисту міста. У цих скелях, заввишки до 50 метрів, численні рештки давньої доби – рослини та молюски. І спускаючись сходами вирізьбленими у скелі, ви можете побачити скам'янілих морських жителів, які мешкали у колишньому морі.

А взимку, особливо за умов снігу та морозу, каньйон стає королівством Снігової Королеви – з льоду, криги та бурульок. З парків, що висаджені на лівому березі річки, у каньйон збігають чимало струмків, які взимку стають крижаними водоспадами й утворюють карнизи, замки, печери, люстри, стовпи, гірлянди та інші фантастичні витвори. І їх у каньйоні понад 20 – різної висоти, ширини та форми, головне не полінуватися пройтися та їх побачити. А ваша мандрівка пройде новим маршрутом – у каньйоні.

Чи не найвідомішим і найбільш помітним є водоспад біля Лебединого озера. Влітку цей водоспад приносить прохолоду, а взимку – стає крижаною гірляндою, яку варто побачити зблизька. Його добре помітно з Новопланівського мосту, або ж спустити східцями до річки повз озеро та побачити зблизька ці велетенські бурульки, які чудернацько намерзають на скелях.

Не відмовте собі в задоволені пройтися підвісним мостиком через річку, але будьте обережні – слизько!

А якщо вас не налякає сніг, то пройдіться повз скелю, проти течії. Тут намерзає ще кілька водоспадів, які точно вас вразять. І так можна вийти крутою стежкою до місточка, що виведе вас до Порохових складів – пам'ятки архітектури та оборони міста. А далі до Польської брами. І одразу за нею – ще один замерзлий водоспад. А далі – стежкою до башти Захаржевського та дамби – ще побачите кілька. І якщо пощастить, то і замерзлу дамбу.

Пориньте у крижане царство / Фото Олесі Кух для 24 Каналу

Під скелею є стежина, яка приведе до сходів, які виведуть прямо на Замковий міст. Та не поспішайте повернутися в місто, хіба зігрітися – випити гарячого напою в затишних кав'ярнях. А далі – знову вниз, до річки. Спустіться за вказівником до Руської брами. Браму варто оглянути – це ще один мініатюрний замок на березі річки.

А далі ви вирушаєте вулицею Руською до військових казарм та далі – до закинутої дамби. Тут ви уже побачите на схилах Різницьку, Ковальську та Гончарські оборонні вежі. Але вам слід пройти через дамбу знову під скелі. Тут ви й ніби в місті, і ніби в лісі, а ще стежина петляє між руїнами колишнього житлового кварталу. А на скелях – замерзлі водоспади. Стежина знову виведе вас до Новопланівського мосту та сходинок, якими можна піднятися до Лебединого озера. Так ви обійдете все місто довкола каньйоном та точно побачите новий ракурс.

Звісно її можна обмежити й оглядом якоїсь частини та піднятися в місто, щоб зігрітися та відпочити. Або запастися смаколиками та термосом з гарячим напоєм та пройти трохи більш як 4 кілометри, дослідивши місто. А головне такі водоспади ви можете побачити лише взимку.

Цими погодними умовами поспішають скористатися й альпіністи, які вправляються в лазінні льодовими "спорудами" природи.

Чим цікавий сквер "Лебедине озеро"?

Сквер "Лебедине озеро" розташований на краю каньйону річки Смотрич біля Новопланівського мосту. Разом зі сквером "Молодіжним" це частина більшого парку Героїв Євромайдану. Це одне з улюблених місць відпочинку містян та туристів, де можна помилуватися виглядом Старого міста та поспостерігати з лебедями, які живуть на двох озерах.

Парк був розбитий наприкінці ХІХ століття, а озера та грот з джерельною водою почали будуватися та облаштовуватися в 60-х роках ХХ століття. Згодом він пережив своє запустіння, а нове життя отримав у 2011 році – озера розчистили, замінили міст, прикрасили територію рослинами та скульптурами. У сквері є два джерела питної води – "Паща лева" та "Грот орла".

Сквер "Лебедине озеро" / Фото Олесі Кух

На озерах поселися лебеді та риба, за якими цікаво спостерігати. А завдяки тому, що лебедів регулярно годують, озеро заповнюють і зграї диких качок, що прилітають з річки.

Від цих озер зі стрімкої скелі спадають струмені водоспаду – і це у центрі міста!

Багато людей приходять сюди помилуватись птахами та краєвидами. До "Лебединого озера" ведуть шляхи з інших скверів: Молодіжного та парку Героїв Євромайдану і від мосту. Щоб перейти до парку Героїв Євромайдану, потрібно піднятись сходами, посеред яких влітку тече вода. Парк займає 9,8 гектара.

Тому не Старим містом єдиним може потішити Кам'янець-Подільський туриста. Ласкаво просимо у зимове місто!

Що обов'язкова слід побачити у Кам'янці-Подільському?

Кам'янець-Подільський, а саме його туристичну частину, – Старе місто можна побачити за день і самостійно, і з екскурсоводом.

Екскурсія містом займає близько 4 годин і до 2 годин окремо замком та включає найцікавіші історичні місця та архітектурні споруди. Після цього огляд міста можна продовжити самостійно та помандрувати вуличками та каньйоном. Що точно варто побачити:

Старий замок.

Міську Ратушу на площі Польський ринок. У цій будівлі розташований Музей грошей – загляньте і сюди.

Кафедральний костел Святих Апостолів Петра і Павла з мінаретом.

Домініканський костел, у якому зберігся унікальний османський мінбар.

Тринітарський костел (сьогодні – Храм Святого Йосафата).

Руїни Миколаївського вірменського костелу.

Галерея мистецтв.

Прогуляйтеся вулицею Зарванською – з давньою забудовою та палацом Чарторийських.

Вам сподобається у зимовому Кам'янці-Подільському / Фото Олесі Кух для 24 Каналу

Пройдіться вулицею Татарською до Вітряної брами (вона ж – башта Стефана Баторія), де розташована найдавніша церква міста – Петропавлівська.

Огляньте Гончарську башту та колишню синагогу (сьогодні – ресторан Стара фортеця).

Спустіться від Вітряної брами до Польської брами біля річки.

Не забудьте оглянути Руську браму та військові казарми.

Підніміться до Хреста та пам'ятника Семи культур.

Музей старожитностей, у дворику якого є язичницькі ідоли зібрані з різних куточків Поділля.

Музей Замки в мініатюрі. Він розташований на Вірменському бастіоні, з якого відкривається чудова панорама на фортецю, а ще можна зробити цікаві фото на фоні мініатюрного та реального кам'янецького замку.

Від Замкового мосту спустіться до дерев'яної Хрестовоздвиженської церкви.

Тут чимало інстаграмних панорамних локацій, які легко можна знайти завдяки застосункам та відео з тревел-блогів: Новий замок, хрест над Хрестовоздвиженською церквою, біля ресторану "Стара фортеця" та з балкона цього закладу, оглядовий майданчик біля кафе "Під левом" на Польських фільварках (вулиця Івана Мазепи, 28), оглядовий майданчик на Руських фільварках біля церкви Покрову Пресвятої Богородиці (вулиця Івана Франка, 1), майданчик у парку Героїв Євромайдану та сквер "Лебедине озеро". І це далеко не повний перелік.

З них відкриваються панорами на Старий, Новий план міста та каньйон річки. У теплі сезони – каньйон у Кам'янці – мекка українських скелелазів, які можуть тут відпрацьовувати свої вміння та техніку – доріжок різної складності тут понад сотню.

Як доїхати до Кам'янця-Подільського?

Сьогодні потрапити до Кам'янця-Подільського значно простіше. Сюди щоранку о 8:20 прибуває потяг Київ-Ужгород / Ужгород – Київ №081/082 з двома причіпними вагонами. А о 20:12 він виїздить у тому ж напрямку. Цього часу вам вистачить, щоб поверхнево побачити місто. Від залізничного вокзалу курсує маршрутний автобус №7, яки довезе вас до Старого міста – вийти можна на зупинці міська бібліотека Костя Солухи (це перед мостом), або ж на першій зупинці за мостом – Троїцька площа. Чи пройтися – це займе 30 – 40 хвилин.

Важливо! Потяг може затримувати чи запізнюватися – усе залежить від нічних обстрілів та можливих влучать по залізничних вузлах.

Якщо цей потяг не прямує через ваше місто, то будь-яким іншим можна доїхати до Хмельницького. Тут і від залізничного вокзалу виїздять автобуси. Або ж з автостанції №1 та №5 точно курсують автобуси на Кам'янець-Подільський. І за 1,5 години ви будете в місті.

Чимало автобусів, зокрема і міжнародних рейсів, прямують через Кам'янець, точно усі, що прямують з Хмельницького на Чернівці чи мають ці міста у своєму маршруті.

Є і чудова опція БлаБлаКар – сюди теж чимало поїздок у будь-який сезон.

У місті чудова інфраструктура – чимало кав'ярень, ресторанчиків, крамниць, хостелів, готелів та квартир подобово на будь-який бюджет і в Старому місті й на Новому плані. Тому ласкаво просимо вас до Кам'янця-Подільського взимку, якщо ви досі тут не були!