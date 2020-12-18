У Закарпатській області в Чинадійово сховалася справжня перлина – середньовічний замок Сент-Міклош. Замок був зруйнований і нікому нецікавий. Донедавна тут було сміттєзвалище, а тепер сюди возять екскурсії. Все завдяки українському художнику.

Подружжя художників Йосип та Тетяна Бартош мріяли побачити цю споруду у всій величі. Завдяки їм, величезна двоповерхова споруда зі стінами метрової товщини нині приваблює туристів. З подружжям та їхньою середньовічною оселею, познайомила глядачів ведуча Леся Нікітюк, подорожуючи "Le Маршруткою" по Закарпаттю.

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Майже всі замки в Україні у жалюгідному стані. Десь немає даху, десь немає стін. В них не те що жити неможливо, поруч стояти небезпечно. І Сент-Міклош виглядав так само. Пан Бартош разом із дружиною з руїн відновили величезну середньовічну вітальню, лицарську залу та навіть потаємні проходи в стінах, – розповідає телеведуча.



Замок Сент-Міклош / novy.tv

Замок відбудовують коштом екскурсій та благодійних внесків. Йосип Бартош каже, коли взяв споруду в оренду в держави, ніхто не вірив, що в них із дружиною вийде підняти Сент-Міклош з руїн.



Леся Нікітюк поспілкувалася з паном Йосипом / novy.tv

Тут не було вікон і дверей, всюди лежало сміття у зріст людини. На замок будівля не була схожа. Стало питання, а скільки взяти з нас орендної плати? Комісія визначила 75% аварійності будівлі, а на це немає жодних тарифів, – згадує він.



Середньовічні приміщення замку / novy.tv

Протягом десяти років подружжя не лише працювало в замку, а й жило там. Пан Йосип зізнається, що сучасна людина не зможе переадаптуватися на середньовічні умови життя. Він запевняє, що їй буде холодно, адже 11 градусів взимку в приміщенні – прохолодно. Також він каже, що ламінат не постелиш, бо тут лежить підлога XV століття. А про душ, туалету та воду – взагалі не йде мова.

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Замок Сент-Міклош всередині / novy.tv

Справляти природні потреби та митися художники бігали до сусідів. Але подружжя Бартошів не скаржиться. Кажуть, що жертви вартували цього. За роки життя в Сент-Міклоші їм вдалося зробити неможливе – замок піднявся з руїн та тішить туристів.