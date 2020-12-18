В Закарпатской области в Чинадиево спряталась настоящая жемчужина – средневековый замок Сент-Миклош. Замок был разрушен и никому не интересен. До недавнего времени здесь было свалка, а теперь сюда возят экскурсии. Все благодаря украинскому художнику.

Супруги художников Иосиф и Татьяна Бартош мечтали увидеть это сооружение во всем величии. Благодаря им, огромное двухэтажное здание со стенами метровой толщины сейчас привлекает туристов. С супругами и их средневековым домом, познакомила зрителей ведущая Леся Никитюк, путешествуя "Le Маршруткой" по Закарпатью.

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Почти все замки в Украине в плачевном состоянии. Где-то нет крыши, где-то нет стен. В них не то что жить невозможно, рядом стоять опасно. И Сент-Миклош выглядел так же. Господин Бартош вместе с женой из руин восстановили огромную средневековую гостиную, рыцарскую зала и даже сокровенные проходы в стенах, – рассказывает телеведущая.



Замок Сент-Міклош / novy.tv

Замок восстанавливают за счет экскурсий и благотворительных взносов. Иосиф Бартош говорит, когда взял здание в аренду у государства, никто не верил, что у них с женой получится поднять Сент-Миклош из руин.



Леся Никитюк пообщалась с господином Иосифом / novy.tv

Здесь не было окон и дверей, повсюду лежал мусор в рост человека. На замок здание не было похоже. Стал вопрос, а сколько взять с нас арендной платы? Комиссия определила 75% аварийности здания, а на это нет никаких тарифов, – вспоминает он.



Средневековые помещения замка / novy.tv

В течение десяти лет супруги не только работали в замке, а и жили там. Господин Иосиф признается, что современный человек не сможет переадаптироваться на средневековые условия жизни. Он уверяет, что ему будет холодно, ведь 11 градусов зимой в помещении – прохладно. Также он говорит, что ламинат не постелешь, потому что здесь лежит пол XV века. А о душе, туалете и воде – вообще не идет речь.

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Замок Сент-Миклош внутри / novy.tv

Справлять естественные потребности и мыться художники бегали к соседям. Но супруги Бартош не жалуется. Говорят, что жертвы стоили этого. За годы жизни в Сент-Миклош им удалось сделать невозможное – замок поднялся из руин и радует туристов.