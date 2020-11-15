Кіно надихає на подорожі мільйони людей, адже часто сюжет – це не просто захоплива історія, а керівництво до дії – зібрати речі та втекти світ заочі.

Travel24 підготував для вас добірку фільмів, які покличуть у подорож.

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"Таємне життя Уолтера Мітті" / The Secret Life of Walter Mitty

Рік виходу: 2013

Жанр: мелодрами, пригоди, фентезі

Режисер: Бен Стіллер

Головні ролі: Бен Стіллер, Крістен Уіг, Адам Скотт, Кетрін Хан

Уолтер Мітті – скромняга, який працює у видавництві популярного журналу Life. Він живе дуже нудним і одноманітним життям, в якій є тільки одна радість – приваблива колега Шеріл. Однак він не може набратися сміливості й підійти до неї. Уолтер дуже багато мріє про неймовірні пригоди. В один момент йому доручають відшукати фотографію відомого мандрівника Шона О 'Коннела. Вирушивши на пошуки, Уолтер навіть не здогадувався про те, що попереду на нього чекає незабутня пригода, після якої його життя зміниться...

"Таємне життя Уолтера Мітті": дивіться трейлер онлайн

"Дика" / Wild

Рік виходу: 2014

Жанр: драма, пригоди

Режисер: Жан-Марк Валле

Головні ролі: Різ Візерспун, Лора Дерн, Міхіль Хейсман, Гебі Хоффманн

Шеріл Стрейд після розлучення з чоловіком та смерті матері вирішує пішки пройти частину тихоокеанської стежки Pacific Crest Trail в США довжиною 1770 метрів. Це небезпечний гірський напрямок, що пролягає через гори та ліси, він мальовничий, але водночас дуже небезпечний, особливо для жінки, яка подорожує сама. Зате в такому маршруті – часу на подумати вдосталь.

"Дика": дивіться трейлер онлайн

"Євротур" / EuroTrip

Рік виходу: 2004

Жанр: комедія, пригоди

Режисер: Джеф Шеффер, Алек Берг, Девід Мендел

Головні ролі: Мішель Трахтенберг, Скотт Мехловіц, Джекоб Піттс, Крістін Крук

Для того, щоб підтягти знання з німецької мови, Скотт, починає листуватися зі своїм новим приятелем з Німеччини. Людина, яка представилася Міком, зробила Скотту привабливу пропозицію: допомогти з перекладом всіх його заданих додому робіт. Однак незабаром стає відомо, що Мік – приваблива дівчина, яка дуже хочеться зустрітися зі своїм приятелем-американцем. Після успішного складання випускних іспитів головний герой разом з друзями вирішує вирушити в повну пригод подорож та дістатися до Берліна.

"Євротур": дивіться трейлер онлайн

"Опівночі в Парижі" / Midnight in Paris

Рік виходу: 2011

Жанр: мелодрами, фентезі

Режисер: Вуді Аллен

Головні ролі: Оуен Вілсон, Маріон Котіяр, Рейчел МакАдамс, Майкл Шин

Не зовсім успішний письменник для підготовки весілля приїжджає в Париж разом зі своєю коханою та її батьками. Раптово він потрапляє у 20-і роки минулого століття – епоху, якою він завжди захоплювався, знайомиться там з багатьма історичними особистостями. Йому настільки подобається, що він не хоче повертатися назад, але ж на нього чекає наречена…

"Опівночі в Парижі": дивіться трейлер онлайн

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"Готель "Меріголд": Найкращий з екзотичних" / The Best Exotic Marigold Hotel

Рік виходу: 1 частина – 2011, 2 частина – 2015

Жанр: комедія, драми

Режисер: Джон Медден

Головні ролі: Джуді Денч, Том Вілкінсон, Патрік Пірсон, Х'ю Діксон

Пенсіонери вирішили змінити дощову Британію на казкову й екзотичну Індію. Надивившись різноманітних красивих постерів і картинок, вони всі вибирають для себе готель під назвою "Меріголд". Але приїхавши на місце, вони дуже засмучуються, адже в реальному житті він кардинально відрізняється від картинки. Однак, проходить час і дивна і непередбачувана Індія вже не здається їм настільки дикою. Спільні пригоди дають героям привід переосмислити своє життя, залучитися до неймовірних подій.

"Готель "Меріголд": Найкращий з екзотичних": дивіться трейлер онлайн

Приємного перегляду!