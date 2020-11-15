5 захопливих фільмів, які надихають подорожувати: добірка вихідного дня
Кіно надихає на подорожі мільйони людей, адже часто сюжет – це не просто захоплива історія, а керівництво до дії – зібрати речі та втекти світ заочі.
Travel24 підготував для вас добірку фільмів, які покличуть у подорож.
Схоже: Що подивитися у довгій дорозі: добірка вихідного дня
"Таємне життя Уолтера Мітті" / The Secret Life of Walter Mitty
Уолтер Мітті – скромняга, який працює у видавництві популярного журналу Life. Він живе дуже нудним і одноманітним життям, в якій є тільки одна радість – приваблива колега Шеріл. Однак він не може набратися сміливості й підійти до неї. Уолтер дуже багато мріє про неймовірні пригоди. В один момент йому доручають відшукати фотографію відомого мандрівника Шона О 'Коннела. Вирушивши на пошуки, Уолтер навіть не здогадувався про те, що попереду на нього чекає незабутня пригода, після якої його життя зміниться...
"Таємне життя Уолтера Мітті": дивіться трейлер онлайн
"Дика" / Wild
Шеріл Стрейд після розлучення з чоловіком та смерті матері вирішує пішки пройти частину тихоокеанської стежки Pacific Crest Trail в США довжиною 1770 метрів. Це небезпечний гірський напрямок, що пролягає через гори та ліси, він мальовничий, але водночас дуже небезпечний, особливо для жінки, яка подорожує сама. Зате в такому маршруті – часу на подумати вдосталь.
"Дика": дивіться трейлер онлайн
"Євротур" / EuroTrip
Для того, щоб підтягти знання з німецької мови, Скотт, починає листуватися зі своїм новим приятелем з Німеччини. Людина, яка представилася Міком, зробила Скотту привабливу пропозицію: допомогти з перекладом всіх його заданих додому робіт. Однак незабаром стає відомо, що Мік – приваблива дівчина, яка дуже хочеться зустрітися зі своїм приятелем-американцем. Після успішного складання випускних іспитів головний герой разом з друзями вирішує вирушити в повну пригод подорож та дістатися до Берліна.
"Євротур": дивіться трейлер онлайн
"Опівночі в Парижі" / Midnight in Paris
Не зовсім успішний письменник для підготовки весілля приїжджає в Париж разом зі своєю коханою та її батьками. Раптово він потрапляє у 20-і роки минулого століття – епоху, якою він завжди захоплювався, знайомиться там з багатьма історичними особистостями. Йому настільки подобається, що він не хоче повертатися назад, але ж на нього чекає наречена…
"Опівночі в Парижі": дивіться трейлер онлайн
Читайте також: Найкращі фільми для перегляду в дорозі: добірка вихідного дня
"Готель "Меріголд": Найкращий з екзотичних" / The Best Exotic Marigold Hotel
Пенсіонери вирішили змінити дощову Британію на казкову й екзотичну Індію. Надивившись різноманітних красивих постерів і картинок, вони всі вибирають для себе готель під назвою "Меріголд". Але приїхавши на місце, вони дуже засмучуються, адже в реальному житті він кардинально відрізняється від картинки. Однак, проходить час і дивна і непередбачувана Індія вже не здається їм настільки дикою. Спільні пригоди дають героям привід переосмислити своє життя, залучитися до неймовірних подій.
"Готель "Меріголд": Найкращий з екзотичних": дивіться трейлер онлайн
Приємного перегляду!
Поділитися новиною