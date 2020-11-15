Кино вдохновляет на путешествия миллионы людей, ведь часто сюжет – это не просто увлекательная история, а руководство к действию – собрать вещи и убежать куда за глаза.

Travel24 подготовил для вас подборку фильмов, которые позовут в путешествие.

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"Тайная жизнь Уолтера Митти" / The Secret Life of Walter Mitty

Год выхода: 2013

Жанр: мелодрамы, приключения, фэнтези

Режиссер: Бен Стиллер

Главные роли: Бен Стиллер, Кристен Уиг, Адам Скотт, Кэтрин Хан

Уолтер Митти – скромняга, который работает в издательстве популярного журнала Life. Он живет очень скучной и однообразной жизнью, в которой есть только одна радость – привлекательная коллега Шерил. Однако он не может набраться смелости и подойти к ней. Уолтер очень много мечтает о невероятных приключениях. В один момент ему поручают найти фотографию известного путешественника Шона О'Коннела. Отправившись на поиски, Уолтер даже не догадывался о том, что впереди его ждет незабываемое приключение, после которого его жизнь изменится ...

"Тайная жизнь Уолтера Митти": смотрите трейлер онлайн

"Дикая" / Wild

Год выхода: 2014

Жанр: драма, приключения

Режиссер: Жан-Марк Валле

Главные роли: Риз Уизерспун, Лора Дерн, Михил Хейсман, Гэби Хоффманн

Шерил Стрейд после развода с мужем и смерти матери решает пешком пройти часть тихоокеанской тропы Pacific Crest Trail в США длиной 1770 метров. Это опасное горное направление, что пролегает через горы и леса, оно живописное, но в то же время очень опасное, особенно для женщины, которая путешествует сама. Зато в таком маршруте – времени на подумать предостаточно.

"Дикая": смотрите трейлер онлайн

"Евротур" / EuroTrip

Год выхода: 2004

Жанр: комедия, приключения

Режиссер: Джефф Шеффер, Алек Берг, Дэвид Мендел

Главные роли: Мишель Трахтенберг, Скотт Мехловиц, Джекоб Питтс, Кристин Крук

Для того чтобы подтянуть знания по немецкому языку, Скотт начинает переписываться со своим новым приятелем из Германии. Человек, представившийся Миком, сделал Скотту заманчивое предложение: помочь с переводом всех его заданных домой работ. Однако вскоре становится известно, что Мик – привлекательная девушка, которая очень хочется встретиться со своим другом-американцем. После успешной сдачи выпускных экзаменов главный герой вместе с друзьями решает отправиться в полное приключений путешествие и добраться до Берлина.

"Евротур": смотрите трейлер онлайн

"Полночь в Париже" / Midnight in Paris

Год выхода: 2011

Жанр: мелодрамы, фэнтези

Режиссер: Вуди Аллен

Главные роли: Оуэн Уилсон, Марион Котияр, Рэйчел МакАдамс, Майкл Шин

Не совсем успешный писатель для подготовки свадьбы приезжает в Париж вместе со своей возлюбленной и ее родителями. Внезапно он попадает в двадцатые года прошлого века – эпоху, которой он всегда восхищался, знакомится там с многими историческими личностями. Ему настолько нравится, что он не хочет возвращаться назад, но его же ждет невеста ...

"Полночь в Париже": смотрите трейлер онлайн

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"Отель "Мэриголд": Лучший из экзотических" / The Best Exotic Marigold Hotel

Год выхода: 1 часть – 2011, 2 часть – 2015

Жанр: комедия, драмы

Режиссер: Джон Мэдден

Главные роли: Джуди Денч, Том Уилкинсон, Патрик Пирсон, Хью Диксон

Пенсионеры решили изменить дождливую Британию на сказочную и экзотическую Индию. Насмотревшись различных красивых постеров и картинок, они все выбирают для себя отель под названием "Мэриголд". Но приехав на место, они очень расстраиваются, ведь в реальной жизни он кардинально отличается от картинки. Однако, проходит время и странная и непредсказуемая Индия уже не кажется им настолько дикой. Совместные приключения дают героям повод переосмыслить свою жизнь, приобщиться к невероятным событиям.

"Отель" Мэриголд ": Лучший из экзотических": смотрите трейлер онлайн

Приятного просмотра!