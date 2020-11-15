5 увлекательных фильмов, которые вдохновляют путешествовать: подборка выходного дня
Кино вдохновляет на путешествия миллионы людей, ведь часто сюжет – это не просто увлекательная история, а руководство к действию – собрать вещи и убежать куда за глаза.
Travel24 подготовил для вас подборку фильмов, которые позовут в путешествие.
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"Тайная жизнь Уолтера Митти" / The Secret Life of Walter Mitty
Уолтер Митти – скромняга, который работает в издательстве популярного журнала Life. Он живет очень скучной и однообразной жизнью, в которой есть только одна радость – привлекательная коллега Шерил. Однако он не может набраться смелости и подойти к ней. Уолтер очень много мечтает о невероятных приключениях. В один момент ему поручают найти фотографию известного путешественника Шона О'Коннела. Отправившись на поиски, Уолтер даже не догадывался о том, что впереди его ждет незабываемое приключение, после которого его жизнь изменится ...
"Тайная жизнь Уолтера Митти": смотрите трейлер онлайн
"Дикая" / Wild
Шерил Стрейд после развода с мужем и смерти матери решает пешком пройти часть тихоокеанской тропы Pacific Crest Trail в США длиной 1770 метров. Это опасное горное направление, что пролегает через горы и леса, оно живописное, но в то же время очень опасное, особенно для женщины, которая путешествует сама. Зато в таком маршруте – времени на подумать предостаточно.
"Дикая": смотрите трейлер онлайн
"Евротур" / EuroTrip
Для того чтобы подтянуть знания по немецкому языку, Скотт начинает переписываться со своим новым приятелем из Германии. Человек, представившийся Миком, сделал Скотту заманчивое предложение: помочь с переводом всех его заданных домой работ. Однако вскоре становится известно, что Мик – привлекательная девушка, которая очень хочется встретиться со своим другом-американцем. После успешной сдачи выпускных экзаменов главный герой вместе с друзьями решает отправиться в полное приключений путешествие и добраться до Берлина.
"Евротур": смотрите трейлер онлайн
"Полночь в Париже" / Midnight in Paris
Не совсем успешный писатель для подготовки свадьбы приезжает в Париж вместе со своей возлюбленной и ее родителями. Внезапно он попадает в двадцатые года прошлого века – эпоху, которой он всегда восхищался, знакомится там с многими историческими личностями. Ему настолько нравится, что он не хочет возвращаться назад, но его же ждет невеста ...
"Полночь в Париже": смотрите трейлер онлайн
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"Отель "Мэриголд": Лучший из экзотических" / The Best Exotic Marigold Hotel
Пенсионеры решили изменить дождливую Британию на сказочную и экзотическую Индию. Насмотревшись различных красивых постеров и картинок, они все выбирают для себя отель под названием "Мэриголд". Но приехав на место, они очень расстраиваются, ведь в реальной жизни он кардинально отличается от картинки. Однако, проходит время и странная и непредсказуемая Индия уже не кажется им настолько дикой. Совместные приключения дают героям повод переосмыслить свою жизнь, приобщиться к невероятным событиям.
"Отель" Мэриголд ": Лучший из экзотических": смотрите трейлер онлайн
Приятного просмотра!
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