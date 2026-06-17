В якому європейському місті вводять нову заборону, що стосується і туристів
Більшість людей хоча б раз бачили або навіть стикалися з ситуаціями, коли користувачі електроскутерів мчать на великій швидкості, ігнорують правила безпеки та наражають на небезпеку не лише себе, а й інших учасників руху. Після численних ДТП одна з європейських країн ухвалила рішення повністю відмовитися від такого виду транспорту на своїх вулицях.
Брюссель стане одним із європейських міст, де повністю приберуть орендовані електроскутери з вулиць. Заборона набуде чинності з січня 2027 року – після завершення ліцензій нинішніх операторів влада не планує їх продовжувати. Причиною такого рішення стали проблеми з безпекою та численні аварії, розповідає Mirror.
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Які деталі відомі про заборону електроскутерів у Брюсселі?
Лише у 2025 році у Брюсселі зафіксували 666 ДТП за участю електроскутерів – це на 26% більше, ніж роком раніше. Місцева влада заявила, що скутери часто залишають посеред тротуарів, створюють незручності для пішоходів та можуть становити небезпеку для інших учасників руху.
Також чиновники повідомили, що орендовані скутери фігурували у низці кримінальних випадків. Після заборони Брюссель приєднається до інших європейських міст, які вже відмовилися від сервісів спільних електроскутерів, зокрема Парижа, Мадрида та Праги. Втім, компанії прокату не погоджуються з таким рішенням.
Заборона електроскутерів не змусить людей відмовитися від цього способу пересування. Навпаки, вона може підштовхнути користувачів до приватних, нерегульованих і невідстежуваних моделей, які можуть бути значно небезпечнішими, або ж змусити їх обирати більш забруднювальні види транспорту. Жоден із цих варіантів не відповідає цілям Брюсселя щодо підвищення безпеки, зменшення заторів і боротьби зі змінами клімату,
– заявили у Bolt.
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Тим часом країни Бенілюксу закликають Єврокомісію створити єдині правила для електроскутерів у всьому ЄС, оскільки зараз у різних країнах діють різні стандарти безпеки. Подібні обмеження вже діють у Великій Британії, де приватні електроскутери заборонені на дорогах загального користування та тротуарах, а легально користуватися ними можна лише в окремих спеціальних програмах оренди.