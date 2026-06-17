Брюссель стане одним із європейських міст, де повністю приберуть орендовані електроскутери з вулиць. Заборона набуде чинності з січня 2027 року – після завершення ліцензій нинішніх операторів влада не планує їх продовжувати. Причиною такого рішення стали проблеми з безпекою та численні аварії, розповідає Mirror.

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Які деталі відомі про заборону електроскутерів у Брюсселі?

Лише у 2025 році у Брюсселі зафіксували 666 ДТП за участю електроскутерів – це на 26% більше, ніж роком раніше. Місцева влада заявила, що скутери часто залишають посеред тротуарів, створюють незручності для пішоходів та можуть становити небезпеку для інших учасників руху.

У Брюсселі планують повністю прибрати орендовані електроскутери / фото Canva

Також чиновники повідомили, що орендовані скутери фігурували у низці кримінальних випадків. Після заборони Брюссель приєднається до інших європейських міст, які вже відмовилися від сервісів спільних електроскутерів, зокрема Парижа, Мадрида та Праги. Втім, компанії прокату не погоджуються з таким рішенням.

Заборона електроскутерів не змусить людей відмовитися від цього способу пересування. Навпаки, вона може підштовхнути користувачів до приватних, нерегульованих і невідстежуваних моделей, які можуть бути значно небезпечнішими, або ж змусити їх обирати більш забруднювальні види транспорту. Жоден із цих варіантів не відповідає цілям Брюсселя щодо підвищення безпеки, зменшення заторів і боротьби зі змінами клімату,

– заявили у Bolt.

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Тим часом країни Бенілюксу закликають Єврокомісію створити єдині правила для електроскутерів у всьому ЄС, оскільки зараз у різних країнах діють різні стандарти безпеки. Подібні обмеження вже діють у Великій Британії, де приватні електроскутери заборонені на дорогах загального користування та тротуарах, а легально користуватися ними можна лише в окремих спеціальних програмах оренди.