Брюссель станет одним из европейских городов, где с улиц полностью уберут арендованные электросамокаты. Запрет вступит в силу с января 2027 года – по истечении срока действия лицензий нынешних операторов власти не планируют их продлевать. Причиной такого решения стали проблемы с безопасностью и многочисленные аварии, сообщает Mirror.

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Какие подробности известны о запрете электросамокатов в Брюсселе?

Только в 2025 году в Брюсселе зафиксировали 666 ДТП с участием электросамокатов – это на 26% больше, чем годом ранее. Местные власти заявили, что скутеры часто оставляют посреди тротуаров, создают неудобства для пешеходов и могут представлять опасность для других участников движения.

В Брюсселе планируют полностью убрать арендованные электросамокаты / фото Canva

Также чиновники сообщили, что прокатные скутеры фигурировали в ряде уголовных дел. После введения запрета Брюссель присоединится к другим европейским городам, которые уже отказались от сервисов совместного использования электросамокатов, в частности к Парижу, Мадриду и Праге. Впрочем, прокатные компании не согласны с таким решением.

Запрет электроскутеров не заставит людей отказаться от этого способа передвижения. Наоборот, он может подтолкнуть пользователей к частным, нерегулируемым и неотслеживаемым моделям, которые могут быть значительно опаснее, или же заставить их выбирать более загрязняющие виды транспорта. Ни один из этих вариантов не соответствует целям Брюсселя по повышению безопасности, уменьшению пробок и борьбе с изменением климата,

– заявили в Bolt.

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Между тем страны Бенилюкса призывают Еврокомиссию создать единые правила для электросамокатов во всем ЕС, поскольку сейчас в разных странах действуют разные стандарты безопасности. Подобные ограничения уже действуют в Великобритании, где частные электросамокаты запрещены на дорогах общего пользования и тротуарах, а легально пользоваться ими можно только в рамках отдельных специальных программ аренды.