Хотя туризм является мощным столпом экономики Амстердама и приносит городу до 10% годового ВВП, местные чиновники решили, что спокойствие горожан дороже любых денег. 24 Канал рассказывает обо всем этом подробнее.

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Кошелек или покой: зачем Амстердам объявил войну толпам?

Новые правительственные предложения в Нидерландах предусматривают повышение и без того немалого 12-процентного налога на проживание для туристов в Амстердаме до ошеломляющих 20%, как пишет pretwerk.nl. Это решение может заставить многих путешественников, особенно бюджетных гостей, дважды подумать перед тем, как бронировать билеты. Хорошая новость разве в том, что время для этого есть – сбор будут повышать постепенно до 2031 года.

В коалиционном соглашении новой городской власти четко указано, что Амстердам остается привлекательным направлением для посетителей со всего мира. Туризм важен для экономики города, но в то же время – создает значительное давление на общественные пространства, качество жизни и муниципальные объекты. Именно поэтому новая власть приняла упомянутое выше радикальное решение.

Для понимания масштабов: если раньше при средней стоимости гостиничного номера в около 185 долларов туристы платили налог в 23 доллара за ночь, то с новыми правилами эта сумма существенно возрастет, в итоге до 37 долларов. Кроме того, под удар попадут и любители водных прогулок – власти планируют повысить развлекательный сбор для лодочных туров и аренды судов на знаменитых каналах города.

Но и это все – лишь верхушка айсберга. Новый план предусматривает полное закрытие большого круизного терминала, что фактически положит конец прибытию туристов по морю. Более того, муниципалитет собирается выкупать частные бизнесы в историческом центре города, чтобы вернуть эти улицы местным жителям.

Интересно знать. В Амстердаме отказываются от идеи создания масштабного "Эротического центра" в районе Зейд, который планировало предыдущее правительство для разгрузки Квартала красных фонарей. А вот предложения о запрете продажи каннабиса иностранцам в кофишопах в соглашении не упоминают.

Самые красивые виды нидерландской жемчужины – города Амстердам: смотрите видео 4KCitiesbyAdnan

Что посмотреть в Амстердаме, пока цены не взлетели до небес?

Несмотря на все ограничения и финансовые барьеры, Амстердам остается одним из самых магических городов планеты, который стоит посетить хотя бы раз в жизни. Если вы планируете путешествие в ближайшее время, обязательно внесите в свой список эти легендарные локации:

Каналы и район Иордан (Jordaan). Сеть живописных каналов XVII века, охватывающая город, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогулка на лодке там – это лучший способ увидеть Амстердам с воды. А после этого стоит заглянуть в Йордан – бывший рабочий квартал, который превратился в уютный уголок с арт-галереями, винтажными бутиками и атмосферными кафе.

Сеть живописных каналов XVII века, охватывающая город, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогулка на лодке там – это лучший способ увидеть Амстердам с воды. А после этого стоит заглянуть в Йордан – бывший рабочий квартал, который превратился в уютный уголок с арт-галереями, винтажными бутиками и атмосферными кафе. Музейная площадь (Museumplein). Здесь расположен величественный Государственный музей (Rijksmuseum), где хранят знаменитый "Ночной дозор" Рембрандта, и Музей Ван Гога (Van Gogh Museum), который имеет самую большую в мире коллекцию картин и писем этого художника.

Здесь расположен величественный Государственный музей (Rijksmuseum), где хранят знаменитый "Ночной дозор" Рембрандта, и Музей Ван Гога (Van Gogh Museum), который имеет самую большую в мире коллекцию картин и писем этого художника. Дом Анны Франк (Anne Frank House). Мрачное, но чрезвычайно важное историческое место на канале Принсенграхт (Prinsengracht). Именно в этом доме еврейская девочка Анна Франк вместе с семьей скрывалась от нацистов во время Второй мировой войны и писала свой всемирно известный дневник.

Мрачное, но чрезвычайно важное историческое место на канале Принсенграхт (Prinsengracht). Именно в этом доме еврейская девочка Анна Франк вместе с семьей скрывалась от нацистов во время Второй мировой войны и писала свой всемирно известный дневник. Площадь Дам (Dam Square). Сердце города, где возвышается Королевский дворец (Royal Palace) – шедевр архитектуры нидерландского Золотого века, Новая церковь (Nieuwe Kerk) и Национальный монумент. Это место всегда бурлит жизнью и событиями.

Сердце города, где возвышается Королевский дворец (Royal Palace) – шедевр архитектуры нидерландского Золотого века, Новая церковь (Nieuwe Kerk) и Национальный монумент. Это место всегда бурлит жизнью и событиями. Парк Вондела (Vondelpark). Самый большой и самый известный зеленый оазис города на 47 гектаров. Здесь можно устроить пикник у пруда, арендовать велосипед или просто отдохнуть от городской суеты среди роскошных деревьев.

Самый большой и самый известный зеленый оазис города на 47 гектаров. Здесь можно устроить пикник у пруда, арендовать велосипед или просто отдохнуть от городской суеты среди роскошных деревьев. Квартал красных фонарей (De Wallen). Самая старая и самая противоречивая часть города. Днем здесь можно спокойно пить кофе и рассматривать старинную архитектуру, а ночью район вспыхивает неоновыми огнями, демонстрируя другую, раскованную сторону Амстердама.

В общем – да, мир меняется, и правила путешествий становятся более строгими. Но красота Амстердама, его дух свободы и уникальная атмосфера стоят каждого потраченного цента.

Туристы побывали в Амстердаме и подробно рассказали, что там делать: смотрите видео RalphSam

Где еще в Европе вводят жесткие ограничения и туристические сборы?

Нидерландская столица уже длительное время пытается справиться с колоссальным наплывом гостей. Ситуация настолько обострилась, что активисты даже подали иск против городского совета Амстердама из-за систематического превышения лимитов на ночлег.

Однако борьба с чрезмерным туризмом и транспортным коллапсом – не местная прерогатива, а уже глобальный тренд в Европе. Например, Швейцария планирует ввести новый сбор для автомобилистов, которые пересекают страну без существенных остановок, чтобы разгрузить альпийские дороги. И еще по меньшей мере 5 известных европейских городов повышают туристические налоги, среди которых и Барселона.