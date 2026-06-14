Хоча туризм є потужним стовпом економіки Амстердама і приносить місту до 10% річного ВВП, місцеві чиновники вирішили, що спокій містян дорожчий за будь-які гроші. 24 Канал розповідає про все це докладніше.

Дивіться також Як у комп'ютерній грі, – українка показала локації біля Амстердаму, які здаються нереальними

Гаманець чи спокій: навіщо Амстердам оголосив війну натовпам?

Нові урядові пропозиції у Нідерландах передбачають підвищення і без того чималого 12-відсоткового податку на проживання для туристів в Амстердамі до приголомшливих 20%, як пише pretwerk.nl. Це рішення може змусити багатьох мандрівників, особливо бюджетних гостей, двічі подумати перед тим, як бронювати квитки. Добра новина хіба у тім, що час для цього є – збір підвищуватимуть поступово до 2031 року.

У коаліційній угоді нової міської влади чітко зазначено, що Амстердам залишається привабливим напрямком для відвідувачів з усього світу. Туризм важливий для економіки міста, але водночас – створює значний тиск на громадські простори, якість життя та муніципальні об'єкти. Саме тому нова влада ухвалила згадане вище радикальне рішення.

Для розуміння масштабів: якщо раніше за середньої вартості готельного номера у близько 185 доларів туристи сплачували податок у 23 долари за ніч, то з новими правилами ця сума суттєво зросте, у підсумку до 37 доларів. Крім того, під удар потраплять і любителі водних прогулянок – влада планує підвищити розважальний збір для човнових турів та оренди суден на знаменитих каналах міста.

Але й це все – лише верхівка айсберга. Новий план передбачає повне закриття великого круїзного термінала, що фактично покладе край прибуттю туристів морем. Ба більше, муніципалітет збирається викуповувати приватні бізнеси в історичному центрі міста, щоб повернути ці вулиці місцевим жителям.

Цікаво знати. В Амстердамі відмовляються від ідеї створення масштабного "Еротичного центру" в районі Зейд, який планував попередній уряд для розвантаження Кварталу червоних ліхтарів. А от пропозиції щодо заборони продажу канабісу іноземцям у кофішопах в угоді не згадують.

Найкрасивіші краєвиди нідерландської перлини – міста Амстердам: дивіться відео 4KCitiesbyAdnan

Що подивитися в Амстердамі, поки ціни не злетіли до небес?

Попри всі обмеження та фінансові бар'єри, Амстердам залишається одним із наймагічніших міст планети, яке варто відвідати хоча б раз у житті. Якщо ви плануєте подорож найближчим часом, обов'язково внесіть до свого списку ці легендарні локації:

Канали та район Йордан (Jordaan). Мережа мальовничих каналів XVII століття, що охоплює місто, є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Прогулянка на човні там – це найкращий спосіб побачити Амстердам із води. А після цього варто зазирнути в Йордан – колишній робітничий квартал, який перетворився на затишний куточок з артгалереями, вінтажними бутиками та атмосферними кафе.

Мережа мальовничих каналів XVII століття, що охоплює місто, є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Прогулянка на човні там – це найкращий спосіб побачити Амстердам із води. А після цього варто зазирнути в Йордан – колишній робітничий квартал, який перетворився на затишний куточок з артгалереями, вінтажними бутиками та атмосферними кафе. Музейна площа (Museumplein). Тут розташований величний Державний музей (Rijksmuseum), де зберігають знаменитий "Нічний дозор" Рембрандта, та Музей Ван Гога (Van Gogh Museum), який має найбільшу у світі колекцію картин та листів цього художника.

Тут розташований величний Державний музей (Rijksmuseum), де зберігають знаменитий "Нічний дозор" Рембрандта, та Музей Ван Гога (Van Gogh Museum), який має найбільшу у світі колекцію картин та листів цього художника. Будинок Анни Франк (Anne Frank House). Похмуре, але надзвичайно важливе історичне місце на каналі Прінсенграхт (Prinsengracht). Саме в цьому будинку єврейська дівчинка Анна Франк разом із родиною переховувалася від нацистів під час Другої світової війни та писала свій всесвітньо відомий щоденник.

Похмуре, але надзвичайно важливе історичне місце на каналі Прінсенграхт (Prinsengracht). Саме в цьому будинку єврейська дівчинка Анна Франк разом із родиною переховувалася від нацистів під час Другої світової війни та писала свій всесвітньо відомий щоденник. Площа Дам (Dam Square). Серце міста, де височіє Королівський палац (Royal Palace) – шедевр архітектури нідерландського Золотого віку, Нова церква (Nieuwe Kerk) та Національний монумент. Це місце завжди вирує життям та подіями.

Серце міста, де височіє Королівський палац (Royal Palace) – шедевр архітектури нідерландського Золотого віку, Нова церква (Nieuwe Kerk) та Національний монумент. Це місце завжди вирує життям та подіями. Парк Вондела (Vondelpark). Найбільша і найвідоміша зелена оаза міста на 47 гектарів. Тут можна влаштувати пікнік біля ставка, орендувати велосипед або просто відпочити від міської метушні серед розкішних дерев.

Найбільша і найвідоміша зелена оаза міста на 47 гектарів. Тут можна влаштувати пікнік біля ставка, орендувати велосипед або просто відпочити від міської метушні серед розкішних дерев. Квартал червоних ліхтарів (De Wallen). Найстаріша та найсуперечливіша частина міста. Вдень тут можна спокійно пити каву та розглядати старовинну архітектуру, а вночі район спалахує неоновими вогнями, демонструючи інший, розкутий бік Амстердама.

Загалом – так, світ змінюється, і правила подорожей стають суворішими. Але краса Амстердама, його дух свободи та унікальна атмосфера варті кожного витраченого цента.

Туристи побували в Амстердамі та докладно розповіли, що там робити: дивіться відео RalphSam

Де ще в Європі вводять жорсткі обмеження та туристичні збори?

Нідерландська столиця вже тривалий час намагається впоратися з колосальним напливом гостей. Ситуація настільки загострилася, що активісти навіть подали позов проти міської ради Амстердама через систематичне перевищення лімітів на ночівлі.

А проте боротьба з надмірним туризмом та транспортним колапсом – не прерогатива Амстердама, а вже глобальний тренд у Європі. Наприклад, Швейцарія планує запровадити новий збір для автомобілістів, які перетинають країну без суттєвих зупинок, щоб розвантажити альпійські дороги. І ще щонайменше 5 відомих європейських міст підвищують туристичні податки, серед яких і Барселона.