Хоча туризм є потужним стовпом економіки Амстердама і приносить місту до 10% річного ВВП, місцеві чиновники вирішили, що спокій містян дорожчий за будь-які гроші. 24 Канал розповідає про все це докладніше.
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Нові урядові пропозиції у Нідерландах передбачають підвищення і без того чималого 12-відсоткового податку на проживання для туристів в Амстердамі до приголомшливих 20%, як пише pretwerk.nl. Це рішення може змусити багатьох мандрівників, особливо бюджетних гостей, двічі подумати перед тим, як бронювати квитки. Добра новина хіба у тім, що час для цього є – збір підвищуватимуть поступово до 2031 року.
У коаліційній угоді нової міської влади чітко зазначено, що Амстердам залишається привабливим напрямком для відвідувачів з усього світу. Туризм важливий для економіки міста, але водночас – створює значний тиск на громадські простори, якість життя та муніципальні об'єкти. Саме тому нова влада ухвалила згадане вище радикальне рішення.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Для розуміння масштабів: якщо раніше за середньої вартості готельного номера у близько 185 доларів туристи сплачували податок у 23 долари за ніч, то з новими правилами ця сума суттєво зросте, у підсумку до 37 доларів. Крім того, під удар потраплять і любителі водних прогулянок – влада планує підвищити розважальний збір для човнових турів та оренди суден на знаменитих каналах міста.
Але й це все – лише верхівка айсберга. Новий план передбачає повне закриття великого круїзного термінала, що фактично покладе край прибуттю туристів морем. Ба більше, муніципалітет збирається викуповувати приватні бізнеси в історичному центрі міста, щоб повернути ці вулиці місцевим жителям.
Цікаво знати. В Амстердамі відмовляються від ідеї створення масштабного "Еротичного центру" в районі Зейд, який планував попередній уряд для розвантаження Кварталу червоних ліхтарів. А от пропозиції щодо заборони продажу канабісу іноземцям у кофішопах в угоді не згадують.
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Що подивитися в Амстердамі, поки ціни не злетіли до небес?
Попри всі обмеження та фінансові бар'єри, Амстердам залишається одним із наймагічніших міст планети, яке варто відвідати хоча б раз у житті. Якщо ви плануєте подорож найближчим часом, обов'язково внесіть до свого списку ці легендарні локації:
- Канали та район Йордан (Jordaan). Мережа мальовничих каналів XVII століття, що охоплює місто, є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Прогулянка на човні там – це найкращий спосіб побачити Амстердам із води. А після цього варто зазирнути в Йордан – колишній робітничий квартал, який перетворився на затишний куточок з артгалереями, вінтажними бутиками та атмосферними кафе.
- Музейна площа (Museumplein). Тут розташований величний Державний музей (Rijksmuseum), де зберігають знаменитий "Нічний дозор" Рембрандта, та Музей Ван Гога (Van Gogh Museum), який має найбільшу у світі колекцію картин та листів цього художника.
- Будинок Анни Франк (Anne Frank House). Похмуре, але надзвичайно важливе історичне місце на каналі Прінсенграхт (Prinsengracht). Саме в цьому будинку єврейська дівчинка Анна Франк разом із родиною переховувалася від нацистів під час Другої світової війни та писала свій всесвітньо відомий щоденник.
- Площа Дам (Dam Square). Серце міста, де височіє Королівський палац (Royal Palace) – шедевр архітектури нідерландського Золотого віку, Нова церква (Nieuwe Kerk) та Національний монумент. Це місце завжди вирує життям та подіями.
- Парк Вондела (Vondelpark). Найбільша і найвідоміша зелена оаза міста на 47 гектарів. Тут можна влаштувати пікнік біля ставка, орендувати велосипед або просто відпочити від міської метушні серед розкішних дерев.
- Квартал червоних ліхтарів (De Wallen). Найстаріша та найсуперечливіша частина міста. Вдень тут можна спокійно пити каву та розглядати старовинну архітектуру, а вночі район спалахує неоновими вогнями, демонструючи інший, розкутий бік Амстердама.
Загалом – так, світ змінюється, і правила подорожей стають суворішими. Але краса Амстердама, його дух свободи та унікальна атмосфера варті кожного витраченого цента.
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Де ще в Європі вводять жорсткі обмеження та туристичні збори?
Нідерландська столиця вже тривалий час намагається впоратися з колосальним напливом гостей. Ситуація настільки загострилася, що активісти навіть подали позов проти міської ради Амстердама через систематичне перевищення лімітів на ночівлі.
А проте боротьба з надмірним туризмом та транспортним колапсом – не прерогатива Амстердама, а вже глобальний тренд у Європі. Наприклад, Швейцарія планує запровадити новий збір для автомобілістів, які перетинають країну без суттєвих зупинок, щоб розвантажити альпійські дороги. І ще щонайменше 5 відомих європейських міст підвищують туристичні податки, серед яких і Барселона.