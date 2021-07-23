Відповідальний комітет Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) прийняв це рішення в четвер на своїй 44-й сесії. Засідання відбувалося в китайському місті Фучжоу.

Читайте також Нестандартний кемпінг: 5 глемпінгів, в які найкраще вирушити всією сім'єю на вихідні

Міністр культури Італії Даріо Франческині привітав це рішення.

Світова увага до Венеції має залишатися на високому рівні, і обов'язок кожного – працювати для захисту лагуни, – додав він.

Побоювання ЮНЕСКО були пов'язані із впливом на історичну частину міста туризму, зокрема круїзної індустрії, та запланованих інфраструктурних проєктів. Крім того, було згадано вплив зміни клімату та екстремальних погодних явищ на лагуну та будівельну тканину.

Круїзним лайнерам заборонили заходити до центру Венеції

Раніше Італія заборонила круїзним суднам заходити до історичного центру Венеції з 1 серпня 2021 року.

Влада прийняла таке рішення через погрози ЮНЕСКО внести Венецію до списку об'єктів, що є під загрозою зникнення, якщо Італія назавжди не заборонить круїзним суднам заходити в цей об'єкт всесвітньої спадщини. Тепер лайнери не зможуть пропливати поряд із площею Сан-Марко.

Заборона торкнеться суден завважки понад 25 000 тонн. Лише малі пасажирські пороми та вантажні судна зможуть користуватися каналом Джудекка для входу в історичний центр Венеції.