Ответственный комитет Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) принял это решение в четверг на своей 44-й сессии. Заседание проходило в китайском городе Фучжоу.

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Министр культуры Италии Дарио Франческини приветствовал это решение.

Мировое внимание к Венеции должно оставаться на высоком уровне, и обязанность каждого – работать для защиты лагуны, – добавил он.

Опасения ЮНЕСКО были связаны с воздействием на историческую часть города туризма, в частности круизной индустрии, и запланированных инфраструктурных проектов. Кроме того, было упомянуто влияние изменения климата и экстремальных погодных явлений на лагуну и строительную ткань.

Круизным лайнерам запретили заходить в центр Венеции

Ранее Италия запретила круизным суднам заходить в исторический центр Венеции с 1 августа 2021 года.

Власти приняли такое решение из-за угроз ЮНЕСКО внести Венецию в список объектов, находящихся под угрозой исчезновения, если Италия навсегда не запретит круизным суднам заходить в этот объект всемирного наследия. Теперь лайнеры не смогут проплывать рядом с площадью Сан-Марко.

Запрет коснется суден весом более 25 000 тонн. Только малые пассажирские паромы и грузовые судна смогут пользоваться каналом Джудекка для входа в исторический центр Венеции.