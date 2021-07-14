Влада прийняла таке рішення через погрози ЮНЕСКО внести Венецію до списку об'єктів, що є під загрозою зникнення, якщо Італія назавжди не заборонить круїзним суднам заходити в цей об'єкт всесвітньої спадщини. Тепер лайнери не зможуть пропливати поряд із площею Сан-Марко.

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Заборона торкнеться суден завважки понад 25 000 тонн. Лише малі пасажирські пороми та вантажні судна зможуть користуватися каналом Джудекка для входу в історичний центр Венеції.

Круїзні лайнери перенаправлять в промисловий порт Маргера. Влада повідомила, що це тимчасове рішення, адже у кінці червня було опубліковано тендер на будівництво терміналу, обладнаного для прийому суден вагою понад 40 000 тонн.

Прийнятий сьогодні указ являє собою важливий крок щодо захисту Венеційської лагуни, – заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Згідно із заявою його офісу, працівникам і компаніям, що постраждали від змін, буде виплачена компенсація.

Нагадується, що на початку червня активісти виступили проти повернення круїзних лайнерів після того, як одне із суден заплило у місто, попри оголошення уряду про заборону кораблів, викликану карантином.

Відзначимо, раніше в Італії, на острові Сицилія, сталося ще одне виверження сплячого вулкана Етна. Це вже 18 раз за останні півтора місяця.