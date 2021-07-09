Жителі цього району Італії побачили вночі стовпи диму та тонни лави. Науковці наразі не бачать небезпеки для сусідніх міст та селищ.

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Що відомо про ще одне виверження Етни

Вулкан Етна знову вивертав лаву. Вона розтікалася на кілька сотень метрів, а стовпи попелу сягали 5 кілометрів. Місцеві мешканці повідомили про важке повітря у кількох найближчих населених пунктах.

Проте, це наразі не несе небезпеки для мешканців острова. Наприклад, роботу аеропорту в Катанії призупиняли лише на кілька годин під час самого виверження – зараз він працює у звичному режимі.

Єдине, на що звертають увагу науковці – попереджають про небезпеку прогулянок дуже близько до вулкана.

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Цікаво знати! Етна – діючий вулкан на східному узбережжі Сицилії, висота якого змінюється з кожним виверженням. Одне з яскравих було у грудні 2020 року. Тоді фонтани лави та хмари попелу з іскрами було видно в темряві.