Жителі цього району Італії побачили вночі стовпи диму та тонни лави. Науковці наразі не бачать небезпеки для сусідніх міст та селищ.
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Що відомо про ще одне виверження Етни
Вулкан Етна знову вивертав лаву. Вона розтікалася на кілька сотень метрів, а стовпи попелу сягали 5 кілометрів. Місцеві мешканці повідомили про важке повітря у кількох найближчих населених пунктах.
Проте, це наразі не несе небезпеки для мешканців острова. Наприклад, роботу аеропорту в Катанії призупиняли лише на кілька годин під час самого виверження – зараз він працює у звичному режимі.
Єдине, на що звертають увагу науковці – попереджають про небезпеку прогулянок дуже близько до вулкана.
"Позіхання" Етни вночі 7 липня: відео