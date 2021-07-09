Жители этого района Италии увидели ночью столбы дыма и тонны лавы. Ученые пока не видят опасности для соседних городов и поселков.

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Что известно о еще одно извержение Этны

Вулкан Этна вновь выворачивал лаву. Она растекалась на несколько сотен метров, а столбы пепла достигали 5 километров. Местные жители сообщили о тяжелом воздухе в нескольких ближайших населенных пунктах.

Однако, это пока не представляет опасности для жителей острова. Например, работу аэропорта в Катании приостанавливали лишь на несколько часов во время самого извержения – сейчас он работает в обычном режиме.

Единственное, на что обращают внимание ученые – предупреждают об опасности прогулок очень близко к вулкану.

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Интересно знать! Этна – действующий вулкан на восточном побережье Сицилии, высота которого меняется с каждым извержением. Одно из ярких было в декабре 2020 года. Тогда фонтаны лавы и облака пепла с искрами было видно в темноте.