Мрія гурмана: експерти назвали два міста, де кожен шматочок – це незабутня насолода

Іспанія та Португалія стали головними напрямками для гастротуризму. Ми розповімо про два міста, які особливо вирізняються своєю гастрономічною культурою, а також зібрали поради експертів, що допоможуть мандрівникам відкрити найцікавіші заклади під час подорожі.

Їжа все частіше стає головним мотиватором для подорожей, і, як повідомляють експерти Travel+Leisure, саме Піренейський півострів став головним магнітом для гурманів. Також дослідження Talker Research підтверджує цей тренд: 21% американських мандрівників обирають напрямок спеціально заради місцевої кухні, причому в середньому готові проїхати понад 800 кілометрів заради неймовірної страви.

Чим гурманів приваблює Лісабон?

Хоча Лісабон є популярним туристичним напрямком, його гастрономічна сцена часто залишається недооціненою. Багато хто асоціює Португалію лише з тістечками pastel de nata, але це місто пропонує набагато більше відкриттів. Шеф-кухар Тревіс Масар радить починати ранок з pastel de nata та ginjinha – кислої вишневої настоянки, що ідеально балансує солодкість. Серед обов'язкових для відвідування місць експерти виділяють:

Bonjardim – тут готують виняткову курку пірі-пірі.

Petisqueira Dos Sentidos – заклад, де можна скуштувати найкращого восьминога, солену тріску та картоплю.

Casa da India – тут подають одні з найкращих креветок, а також скромний, але незабутній сендвіч зі стейком.

Ведуча Flavafull Vegetarian Travel Show Сід Сімона також відзначає криті ринки з вишуканими фуд-кортами, де можна обрати страви, десерти та вина. Її особистим фаворитом є ресторан Seiva з його ретельно розробленим дегустаційним меню.

Що робить Сан-Себастьян особливим?

Іспанське місто Сан-Себастьян пропонує щось справді унікальне. Воно має більше зірок Мішлен на душу населення, ніж будь-яке інше місце у світі, окрім Кіото. Проте головна його принада – це культура пінчос-барів.

Місто має поважне ставлення до їжі, де навіть звичайні пінчос-бари працюють з мішленівською точністю. Обід там – це не просто насолода, а еволюція: блукання від бару до бару, попиваючи Txakoli та смакуючи один ідеальний шматочок за іншим,

– зазначає засновниця Atlas Adventures Уітні Голдеман.

Пінчос – це не просто іспанські тапас, а мініатюрні кулінарні шедеври, що демонструють одержимість баскського регіону смаком та якістю. Експерти радять прогулятися барами Старого міста вздовж вулиць Calle 31 de Agosto та Calle Fermín Calbetón. Особливої уваги заслуговує Bar Nestor, відомий своїм томатним салатом та баскським стейком "txuleta", що тане в роті.

Секрет успіху місцевих кухарів, за словами шеф-кухарки Мави Макквін, у простоті. Вони використовують те, що мають: свіжі морепродукти, в'ялене м'ясо, сир та сезонні продукти. І саме ця автентичність та приготування страв "з нуля" виділяє їх на тлі інших гастрономічних столиць.

Які міста та країни вже визнавали гастрономічними раями?

Пошуки ідеального місця для гурманів – постійна тема для обговорень. Експерти регулярно визначають нові тренди, і не завжди це очевидні локації. Наприклад, до списку найкращих гастрономічних напрямків 2026 року за версією "Мішлен" потрапили Венеція, Вроцлав, Каппадокія та навіть Філіппіни.

Водночас справжнім "раєм для гурманів" за смачну місцеву кухню та відсутність натовпів визнали грецьке місто Іракліон на Криті, а неочікуване європейське місто взагалі побило рекорди та було визнане гастрономічною столицею світу.