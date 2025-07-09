Найбільш спекотними є міста Іспанії, Франції та загалом країн Середземномор'я. Однак є одна європейська столиця, де начебто найвищі температури влітку, пише 24 Канал, посилаючись на Express.

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Яка європейська столиця очолила "найспекотніший" рейтинг

Столиця Кіпру, Нікосія, посіла перше місце в рейтингу найгарячіших місць для відпочинку у 2025 році. Хоч територіально вона розташована в Азії, політично та культурно – вважається частиною Європи (особливо через членство в Європейському Союзі).

Експерти визначили найспекотніші міста, проаналізували минулорічні літні температури в понад 50 популярних місцях відпочинку. Особливо вони звертали увагу на температуру, що сягала понад +36 градусів вдень та фактично трималася вночі.



Як Нікосія ховається від спеки / Фото Visit Nicosia

Нікосія виявилася найбільш спекотною. У 2024 році температура перевищувала +35 градусів протягом 28 днів у липні. Тож усім, хто планує відпочинок на Кіпрі з відвідуванням столиці, краще зачекати. Влітку Нікосію зазвичай відвідують лише під час одноденних поїздок з прибережних міст.

"Якщо температура вночі триматиметься вищою за +30 градусів, наші тіла не зможуть відпочити та відновитися після денної спеки", – додають експерти.

Найгарячіші міста для відпочинку влітку

Окрім Нікосії, експерти виокремили ще історичну провінцію Португалії – Алентежу. У липні та серпні 2024 року температура перевищувала +35 градусів.

Інші міста та райони, яких варто уникати влітку:

Де розташована Нікосія: карта