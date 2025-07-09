Наиболее жаркими являются города Испании, Франции и вообще стран Средиземноморья. Однако есть одна европейская столица, где вроде бы самые высокие температуры летом, пишет 24 Канал, ссылаясь на Express.

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Какая европейская столица возглавила самый "жаркий" рейтинг

Столица Кипра, Никосия, заняла первое место в рейтинге самых горячих мест для отдыха в 2025 году. Хотя территориально она расположена в Азии, политически и культурно – считается частью Европы (особенно из-за членства в Европейском Союзе).

Эксперты определили самые жаркие города, проанализировали прошлогодние летние температуры в более чем 50 популярных местах отдыха. Особенно они обращали внимание на температуру, что достигала более +36 градусов днем и фактически держалась ночью.



Как Никосия прячется от жары / Фото Visit Nicosia

Никосия оказалась самой жаркой. В 2024 году температура превышала +35 градусов в течение 28 дней в июле. Поэтому всем, кто планирует отдых на Кипре с посещением столицы, лучше подождать. Летом Никосию обычно посещают только во время однодневных поездок из прибрежных городов.

"Если температура ночью будет держаться выше +30 градусов, наши тела не смогут отдохнуть и восстановиться после дневной жары", – добавляют эксперты.

Самые горячие города для отдыха летом

Кроме Никосии, эксперты выделили еще историческую провинцию Португалии – Алентежу. В июле и августе 2024 года температура превышала +35 градусов.

Другие города и районы, которых стоит избегать летом:

Где расположена Никосия: карта