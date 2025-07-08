Кудільєро, що постійно присутнє у списках найкрасивіших сіл Іспанії, – це колишнє рибальське село в Астурії, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail. Селище приваблює мандрівників різнокольоровими рибальськими будиночками, що височіють над морем.

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Ідеальний вигляд крихітного села, схожого на листівку, приваблює деяких туристів. Однак його розташування на менш відвідуваній півночі Іспанії означає, що Кудільєро не таке переповнене людьми, як подібні села на півдні.

Його казкові кольорові будинки були пофарбовані рибалками, які використовували залишки фарби для човнів, щоб надати їм особливого колориту.



Кудільєро / Фото Pexels

Щоб помилуватися мальовничими будиночками, варто піднятися на гору Мірадор-де-Сімадевілья, звідки відкривається фантастичний вид на село і старий порт.

Туристи можуть відвідати найстарішу будівлю села, каплицю Хуммільядеро, яка була освячена в 13 столітті. Склепіння каплиці були заново відкриті під час реставраційних робіт у 2000 році.

З Кудільєро також можна легко дістатися до одних з наймальовничіших пляжів Іспанії.

У цьому районі розташовані різні пляжі, серед яких особливої уваги заслуговують запаморочливі скелі Плайя-дель-Сіленсіо.



Кудільєро / Фото Pexels

Ще один пляж – Плайя-де-Куева розташовується всього за 15 хвилин їзди від Кудільєро і популярний серед серферів.

Що стосується ресторанів, то Кудільєро спеціалізується на морепродуктах завдяки своєму чудовому розташуванню на узбережжі Астурії.

Молюски та ракоподібні займають значне місце в тамтешньому меню, а туристи також можуть побалувати себе місцевим сидром.