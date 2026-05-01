Lelek представлять Хорватію на Євробаченні: 3 міста у їхній країні, які має побачити кожен

У фіналі хорватського національного відбору на Євробачення переміг жіночий етнопоп-гурт LELEK з піснею Andromeda. Ця новина набула особливої символіки для України, адже від нас на конкурс поїде LELÉKA.

Але Хорватія цікава не лише цим музичним збігом – її міста належать до найкрасивіших у Європі. І 24 Канал залюбки розповість про все це докладніше.

Дубровнік, Загреб, Спліт: чому ці міста у Хорватії має побачити кожен турист?

Дві "лелеки" від двох слов'янських країн виступатимуть на Євробаченні 2026 року у Відні. Це українська співачка LELÉKA та хорватський жіночий гурт LELEK. У його складі 5 учасниць – Інка Вечеріна Перушич, Юдіта Шторга, Коріна Олівія Рогіч, Лара Бртан і Марина Рамляк, як пише eurovision.com.

Цікаво, що їхня творчість сфокусована на сучасному переосмисленні слов'янської культури, з поєднанням елементів традиційної хорватської музики та сучасного попзвучання. І варто сказати, що у цьому LELEK справді діти своєї країни. Хорватія – дуже туристична, бо має багато що показати світові. А три міста стоять у центрі цього всього.

Перше – це Дубровнік, "Перлина Адріатики", місто-легенда на півдні Далмації, оточене середньовічними мурами на майже 2 кілометри, з яких відкривається неймовірний краєвид на кришталево-блакитне море. А тутешнє Старе місто є у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Попри землетрус 1667 року і воєнні пошкодження 1990-х, Дубровнік зберіг готичні, ренесансні та барокові церкви, монастирі й фонтани. А шанувальникам "Гри Престолів" місто знайоме як Королівська Гавань – там знімали десятки сцен культового серіалу.

Друге місто – Спліт, друге й за величиною у Хорватії та головний транспортний хаб Далмації. Серце міста – Палац Діоклетіана, збудований у 305 році як резиденція для упокоєння "на пенсії" римського імператора Діоклетіана.

Як пише lonelyplanet.com, комплекс цей є чи не найбільшим та найкраще збереженим зразком римської палацової архітектури у світі. Сьогодні стіни палацу живі – там мешкають люди, працюють ресторани й крамниці. Фактично, це унікальний інтерактивний музей просто неба.

І насамкінець – як не згадати про Загреб, столицю й культурну серцевину Хорватії, розташовану вздовж річки Сава біля підніжжя гори Медведниця, як пише Britannica. У 2025 році тільки це місто прийняло півтора мільйона туристів.

Верхнє місто Загреба Горній Ґрад із середньовічною забудовою, собори XIII – XIX століть і Хорватський національний театр у стилі необароко – головні магніти для туристів. А ще Музей розбитих сердець – єдиний у світі, де експонатами є особисті речі людей після розставань. Це листи, іграшки, і навіть сокира, якою одна жінка порубала меблі колишнього.

Які ще туристичні магніти Хорватії варто побачити на власні очі?

Плітвіцькі озера. Цей національний парк має 16 водойм різних відтінків – бірюзового, смарагдового, блакитного тощо. Ба більше, вони між собою з'єднані щонайменше 140 водоспадами, кількість яких постійно зростає, бо вода розбиває каміння й прокладає нові шляхи.

Острів Млєт. Він розташований поблизу Дубровніка і майже повністю є національним заповідником із велосипедними й пішими маршрутами крізь густий зелений ліс. Головна родзинка острова – озеро, посеред якого стоїть монастир Святої Марії XII століття, куди можна дістатися тільки на човні.