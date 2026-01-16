Мовиться про місто Хум (Hum), що за 40 кілометрів від Рієки та за 80 від Пули. 24 Канал завдяки Chasing the Donkey розповість про нього докладніше.

Хум у Хорватії – найменше місто планети з парою десятків жителів: що там подивитися?

Хум розташований у центральній частині півострова Істрія у Хорватії, приблизно за 2,5 години їзди від столиці Загреба. І це місто, кажуть гіди, офіційно визнане найменшим у світі. Насправді у Книзі рекордів Гіннеса, на яку посилаються, такого запису не знайти. З іншого боку, ніхто й не заперечував проти трактування Хума як найменшого міста світу.

Чому? Бо дані перепису населення 2011 року показали, що там проживали 30 людей. Різні джерела станом на 2023 – 2024 роки називають ще й менше цифри – від 17 до 27.​ Ба більше, місто лише 100 метрів завдовжки та 30 завширшки. Ватикан менший за розміром, утім, то окрема країна, тому Хум залишається рекордсменом серед маленьких міст.

Хум вперше згадують у документах XII століття. За легендою, він виник випадково, коли велетні будували поселення в долині річки Мірна, та у них залишилося мало каміння, тому вони вирішили звести мініатюрне місто. І те стало одним із рідкісних добре збережених прикладів міст, повністю обмежених середньовічними стінами.​ Відтак прогулянка Хумом – немов подорож у часі.

Як зазначає saltinourhair.com, мініатюрна чарівність Хума розгортається, здається, на двох-трьох вулицях, кожна з яких викладена бруківкою та має кілька милих магазинів. При цьому химерна середньовічна атмосфера міста робить його однією з найцікавіших локацій Істрії.

Хум – найменше місто світу: дивіться відео verynicetravel

Головна вулиця, яка фактично є всім містом, веде до невеликої центральної площі з місцевою таверною та історичною церквою. Архітектура проста, але міцна, відбиває практичні потреби середньовічного поселення.​

Серед визначних місць – Hum Parish Church XII століття з написами глаголицею та середньовічна міська брама. Особливої уваги заслуговує місцева трав'яна горілка біска (biska), яку пропонують у таверні.​

Поруч, між Хумом та селом Роч, є унікальний меморіал просто неба – Алея глаголиці у 7 кілометрів. Тут встановили 11 монументальних скульптур, які вшановують глаголицю – найдавнішу слов'янську абетку, що мала важливу роль для розвитку хорватської грамоти та культури з XI до XIX століть.

