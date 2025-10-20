Єллоустоунський став першим у світі національним парком, створеним для збереження його унікальних гідротермальних та геологічних див, якими може насолоджуватися кожен. Щоб дізнатись подробиці, залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на NationalParkServise.

Чим особливий Єллоустоунський парк?

1 березня 1872 року Єллоустоунський офіційно став першим у світі національним парком, а також місцем, створеним для збереження його унікальних гідротермальних та геологічних скарбів. На площі понад 2,2 мільйона акрів (890 340 гектарів) можуть спостерігати за дикою природою в майже недоторканій екосистемі, досліджувати геотермальні зони, де зосереджена майже половина всіх активних гейзерів світу, та милуватися природними дивами. Розташований у штаті Вайомінг.

Що цікавого побачити в Єллоустоунському парку?

Тут розташовано понад 10 000 гідротермальних утворень: гарячих джерел, гейзерів, парових отворів і грязьових басейнів. Саме в Єллоустоуні знаходиться понад половина всіх активних гейзерів світу, серед яких найвідоміший Олд Фейтфул, що вивергається кожні 90 хвилин. Парк вражає своїми краєвидами: величним Гранд-Каньйоном річки Єллоустоун, яскравими термальними басейнами, як Grand Prismatic Spring, водоспадами, долинами та гірськими вершинами.

Гаряче джерело, неймовірні види: дивитись відео

Дика природа тут така ж захоплива, як і пейзажі. У відвідувачів є можливість побачити бізонів, лосів, ведмедів, вовків, оленів і багатьох інших тварин у їхньому природному середовищі. Також, це ідеальне місце для активного відпочинку. Тут сотні миль стежок для пішохідних прогулянок і походів, мальовничі маршрути для велоспорту та кінних прогулянок, а також можливості для риболовлі та катання на човнах. Взимку парк перетворюється на казкову засніжену країну, де можна кататися на лижах, снігоходах чи снігоступах.

Для тих, хто цікавиться природою та історією, у парку проводяться освітні програми, зустрічі з рейнджерами та спеціальні заходи, присвячені культурі корінних народів. Фотографи з усього світу приїжджають сюди, щоб зафіксувати неймовірні кольори термальних джерел, велич гірських пейзажів і життя дикої природи.

Як виглядає Єллоустоунський парк: дивитись відео

Як виглядає Єллоустоунський парк восени?

Як зазначає Yellowstone, осінь в Єллоустоунському національному парку – це пора, яку неможливо не полюбити. Для місцевих мешканців важко обрати улюблений сезон, адже кожен із них має свою неповторну красу, але саме ця пора року має особливу атмосферу: у парку стає менше людей, повітря приємно прохолодне, дні коротші, тож можна спокійно насолодитися ранковою кавою перед виходом на риболовлю. Листя набуває яскравих кольорів, у траві з'являється приємний хрускіт, і все навколо наповнюється відчуттям спокою.

Осінь тут приходить рано, іноді вже наприкінці серпня. Сезон хоч і короткий, але дуже насичений. У цей час починає згортати роботу частина будиночків і кемпінгів, тому відвідувачам варто перевіряти дати відкриття та закриття, щоб спланувати подорож. Та навіть попри це, парк залишається живим і сповненим руху. Вже у серпні починається сезон спарювання бізонів, а у вересні лосів. Самці влаштовують справжні змагання за увагу самиць: ревуть, б'ються, спарингують, демонструючи силу.

Долини Ламар і Хейден восени особливо привабливі: саме там найчастіше можна зустріти бізонів і лосів, адже тварини збираються у великі стада. Їхні хутра густішають перед зимою, і вони виглядають найпотужніше за весь рік. Ведмеді також стають активнішими, адже шукають коріння, горіхи та ягоди, готуючись до тривалої зимової сплячки.

Адреса розташування: Yellowstone National Park, Headquarters, 2 Barracks St, Mammoth, WY 82190, Сполучені Штати Америки.

