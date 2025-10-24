Та нещодавно жінка таки рушила у цю подорож – після вагань, але ця країна стала справжнім відкриттям. 24 Канал поспілкувався з Іреною Карпою про це докладніше.

Ірена Карпа ризикнула відвідати Японію: чим вразила її ця країна?

Ірена Карпа розповіла, що давно мріяла побувати у Японії, але через стереотипи вважала, що така поїздка дуже дорога.

Це був такий guilty pleasure, бо я все життя думала, що це дуже дорого, що це точно не на часі та як я собі можу взагалі це дозволити. І це все виявилося маячнею,

– каже Карпа.

Отже, страх перед високими цінами вдалося подолати – і це себе виправдало, адже реальність виявилася зовсім іншою.

У Японії ціни плюс-мінус як в Україні, дещо навіть і дешевше. Єна впала і їсти можна на будь-який гаманець. Ти за гривень 30 можеш собі купити нормальний онігірі,

– розповіла Ірена.

Ірена полетіла, як вона висловилася, "китайською маршруткою", тобто найдешевшим перевізником. А з нею були діти та подруга. Так от, відвідини Японії сподобалися усім.

До слова, як зазначає visitukraine, громадянам України для поїздки в Японію потрібна віза, і її слід оформити завчасно. Знадобиться повний пакет документів і фінансове підтвердження.

Краса Японії з різних ракурсів / Дивіться фото Ірени Карпи

В іншій поїздці до Японії Карпа вже була з чоловіком. І особливо захопливо тоді було побачити сакури, хоча період цвітіння був уже майже завершений.

Це дійсно щось нереальне. Я думала, це якась попса: сакури розтиражовані. Але це щось. Вони блідо-рожеві, і все навколо встелене пелюстками. Коли тече потік чи канал, ці пелюстки пливуть,

– поділилася враженнями жінка.

Також за свої візити Ірена відвідала бар з відомого фільму "Lost in Translation ", гуляла храмами Кіото, насолоджувалася червоними кленами й жовтим гінкго. Тож це була одна з найкрасивіших подорожей – Японія дуже вразила.

Карпа наголошує, що подорожувати корисно – навіть якщо це короткі поїздки до інших міст чи на природу. Адже це дає зміну картинки та нові сили для повсякденного життя.

