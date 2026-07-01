Від Південної Кореї до Греції: яким країнам прогнозують туристичний бум з кіноманів

Після виходу популярних фільмів і серіалів тисячі прихильників вирушають до місць, де проходили зйомки, щоб на власні очі побачити знайомі пейзажі. Експерти прогнозують, що низка країн найближчим часом переживе справжній наплив кіноманів. Причиною стануть гучні прем'єри та нові сезони популярних стрічок, які можуть перетворити маловідомі локації на нові туристичні хіти.

Саме так сталося з Дубровником у Хорватії після виходу "Гри Престолів" та швейцарським Ізельтвальдом після виходу корейських дорам. Однак перебачити, які саме напрямки невдовзі стануть популярними, складно через стрімке збільшення виробництва стрімінговими платформами. Про це розповідає Euronews.

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Які країни скоро стануть популярними через фільми та серіали?

Аналітики Holafly створили індекс Screen Tourism Forecast Index 2026, який оцінює потенціал країн за чотирма критеріями: популярність контенту, "іконічність" локацій, туристичний попит і готовність інфраструктури приймати відвідувачів. За цими критеріями з'ясувалося, що наступною найпопулярнішою локацією стане Південна Корея.

Ця країна вже перетворила кінотуризм на частину національної економіки. Нова хвиля популярності очікується після виходу другого сезону серіалу "Усі ми мертві" (All of Us Are Dead). Сценаристи вирішили додати більше міських кадрів Сеулу та університетські кампуси, щоб збільшити географію зйомок.

Іншою країною, якій прогнозують туристичний бум, є Іспанія після виходу третього сезону серіалу "Дім Дракона". Раніше ця стрічка вже принесла популярність Осуні та острову Сан-Хуан-де-Гастелугаче, де знімали попередні сезони. Цього ж року туристи, як очікується, вирушать у стародавнє місто Касерес і промислове Оренсе.

Місто Касерес в Іспанії / Фото Depositphotos

Після прем'єри фільму Крістофера Нолана "Одіссея", яка запланована на липень, зростання популярності прогнозують Греції, зокрема півострову Пелопоннес, та італійському острову Сицилія. Вихід фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день" спровокує туристичний бум у Глазго, що в Шотландії. Водночас американський науково-фантастичний мінісеріал "Той, хто біжить по лезу 2099" збільшить інтерес туристів до Чехії.

Де знімали інші популярні фільми або серіали?

Серіал "Бріджертони" знімали у Великій Британії і багато локацій зі стрічки можна побачити на власні очі. Наприклад, замок Говард у Йорку став місцем медового місяця Саймона і Дафни у першому сезоні. Бленгеймський палац в Оксфордширі став Букінгемським палацом у серіалі.

Фільм "Голодні Ігри" знімали у США, здебільшого – у Північній Кароліні. Державний ліс Дюпон став лісом з арени, на якій змагалися Катніс та Піта, а містечко Хільдебран відтворило Округ 12.