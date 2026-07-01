Именно так произошло с Дубровником в Хорватии после выхода "Игры престолов" и со швейцарским Изельтвальдом после выхода корейских дорам. Однако предсказать, какие именно направления вскоре станут популярными, сложно из-за стремительного роста производства стриминговыми платформами. Об этом сообщает Euronews.

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Какие страны скоро станут популярными благодаря фильмам и сериалам?

Аналитики Holafly создали индекс Screen Tourism Forecast Index 2026, который оценивает потенциал стран по четырем критериям: популярность контента, "иконичность" локаций, туристический спрос и готовность инфраструктуры принимать посетителей. По этим критериям выяснилось, что следующей самой популярной локацией станет Южная Корея.

Эта страна уже превратила кинототуризм в часть национальной экономики. Новая волна популярности ожидается после выхода второго сезона сериала "Мы все мертвы" (All of Us Are Dead). Сценаристы решили добавить больше городских видов Сеула и университетских кампусов, чтобы расширить географию съемок.

Еще одной страной, которой прогнозируют туристический бум, является Испания после выхода третьего сезона сериала "Дом дракона". Ранее этот сериал уже принес популярность Осуне и острову Сан-Хуан-де-Гастелугаче, где снимались предыдущие сезоны. В этом году туристы, как ожидается, отправятся в древний город Касерес и промышленный Оренсе.

Город Касерес в Испании / Фото Depositphotos

После премьеры фильма Кристофера Нолана "Одиссея", запланированной на июль, рост популярности прогнозируют Греции, в частности полуострову Пелопоннес, и итальянскому острову Сицилия. Выход фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" вызовет туристический бум в Глазго, что в Шотландии. В то же время американский научно-фантастический мини-сериал "Бегущий по лезвию 2099" повысит интерес туристов к Чехии.

Где снимали другие популярные фильмы или сериалы?

Сериал "Бриджертоны" снимали в Великобритании, и многие локации из сериала можно увидеть собственными глазами. Например, замок Говард в Йорке стал местом медового месяца Саймона и Дафны в первом сезоне. Бленгеймский дворец в Оксфордшире стал Букингемским дворцом в сериале.

Фильм "Голодные игры" снимали в США, в основном – в Северной Каролине. Государственный лес Дюпон стал лесом с ареной, на которой соревновались Катнис и Пит, а городок Хильдебран воссоздал 12-й округ.