Издание Time Out опросило 24 тысячи человек и на основе их отзывов составило рейтинг самых красивых городов мира. Интересно, что голосовать должны были именно местные жители – они оценивали, насколько красив город, в котором они живут.

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Какие города Европы признали самыми красивыми в 2026 году?

6 место – Рига, Латвия

Большинство людей не ожидали увидеть в рейтинге столицу Латвии. Ригу точно не назовешь популярным туристическим городом, но именно в этом ее главное преимущество. Здесь нет толп туристов, а потому можно в полной мере насладиться атмосферой города и беспрепятственно осмотреть все исторические достопримечательности и туристические локации.

Панорама Риги / Фото Depositphotos

5 место – Порту, Португалия

Второй по величине город Португалии очаровывает старинными кварталами и видами на реку Дору. Исторический центр внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и славится узкими улочками, красочными домами и величественными храмами. Туристы приезжают сюда, чтобы посетить знаменитые винные погреба и попробовать настоящий портвейн. Символом города является мост Луиша I, с которого открывается прекрасная панорама на Порту.

Красочный город Порту / Фото Depositphotos

4 место – Париж, Франция

Несмотря на то, что Париж является одним из самых популярных туристических направлений мира, его жители также высоко ценят красоту родного города. Французская столица привлекает многочисленными музеями и невероятной архитектурой. Здесь расположены десятки всемирно известных достопримечательностей, среди которых Эйфелева башня, Лувр и Собор Парижской Богоматери.

Помимо посещения культовых мест, туристам стоит неспешно прогуляться по набережным Сены и открыть для себя уютные районы вдали от основных маршрутов.

Романтический Париж / Фото Depositphotos

3 место – Стокгольм, Швеция

Стокгольм раскинулся на 14 островах, соединенных десятками мостов, из-за чего его нередко называют "Северной Венецией". Город сочетает современную скандинавскую архитектуру с хорошо сохранившимся историческим центром. Здесь можно прогуляться по королевским дворцам, посетить музеи мирового уровня или отправиться на прогулку по архипелагу, насчитывающему тысячи островов.

Стокгольм признан одним из самых красивых городов Европы / Фото Depositphotos

2 место – Лиссабон, Португалия

Сразу два города Португалии попали в рейтинг. Столица оказалась выше и заняла второе место среди самых красивых городов Европы. Это не просто так, ведь в Лиссабоне царит особая атмосфера. Этот город поражает живописными холмами, смотровыми площадками и желтыми ретро-трамваями.

Еще одно большое преимущество Лиссабона – это близость к Атлантическому океану. Здесь можно совместить прогулки по городу с отдыхом на побережье. Кроме того, Лиссабон является отличной отправной точкой для однодневных поездок в Синтру и на мыс Рока.

Ретротрамваи – символ Лиссабона / Фото Depositphotos

1 место – Эдинбург, Шотландия

Эдинбург вполне заслуженно занял первое место в рейтинге, ведь такой готической и средневековой атмосферы в сочетании с невероятной природой больше нигде нет. Город настолько красив, что его легко принять за декорации к фильму. Одним из главных символов столицы Шотландии является Эдинбургский замок, возвышающийся над городом. А также здесь можно прогуляться по улице Виктории, которая стала прототипом знаменитой Аллеи Диагон из "Гарри Поттера".

Эдинбургский замок / Фото Depositphotos

Популярные туристические столицы Европы по-прежнему остаются беспроигрышным выбором для путешественников, однако этот рейтинг доказывает, что красоту города лучше всего могут оценить те, кто живет в нем каждый день. Именно поэтому в список попали направления, которые впечатляют не только архитектурными достопримечательностями, но и атмосферой и комфортом.