Видання Time out опитало 18 тисяч людей, які відповідали на різні питання, що стосувалися міста, в якому вони живуть. В опитуванні враховували довкілля, економіку, доступність і навіть такі, на перший погляд, незначні речі як відчуття спільноти у своєму районі, зелені зони, мистецькі центри тощо. Про це повідомляє 24 Канал.
Показник щастя в опитуванні базувався на відсотку позитивних відповідей на п'ять тверджень: моє місто робить мене щасливим, я почуваюся щасливішим у своєму місті, ніж в інших місцях, які я відвідував або жив; люди в моєму місті здаються щасливими; я знаходжу радість у повсякденному досвіді, який пропонує моє місто; відчуття щастя в моєму місті останнім часом значно зросло.
Які міста увійшли у трійку серед найщасливіших у світі?
З'ясувалося, що найщасливіші люди світу живуть на Близькому Сході – у столиці ОАЕ Абу-Дабі. Місцеві мешканці майже на 100% погодилися з усіма пунктами опитування. Абу-Дабі – це також найзручніше у світі місто для пішоходів.
На другому місті опинилося колумбійське місто Медельїн. Тут місцеві мешканці знаходять радість у повсякденному житті. Це не дивно, адже у Медельїні панує вічна весна, а з кожного куточка міста відкриваються захопливі види на гори.
Прибережне місто Південноафриканської республіки Кейптаун посіло третє місце у рейтингу. Воно може похвалитися красивими пляжами, природою і дуже смачною кухнею.
Панорама на Кейптаун / Фото Tomas Wells, Pexels
У яких містах світу живуть найщасливіші люди?
- Абу-Дабі, ОАЕ;
- Медельїн, Колумбія;
- Кейптаун, Південна Африка;
- Мехіко, Мексика;
- Мумбаї, Індія;
- Пекін, Китай;
- Шанхай, Китай;
- Чикаго, США;
- Севілья, Іспанія;
- Мельбурн, Австралія;
- Брайтон, Велика Британія;
- Порту, Португалія;
- Сідней, Австралія;
- Чіангмай, Таїланд;
- Марракеш, Марокко;
- Дубай, ОАЕ;
- Ханой, В'єтнам;
- Джакарта, Індонезія;
- Валенсія, Іспанія;
- Глазго, Велика Британія.
До речі, місто Порто, яке розташоване на березі Атлантичного океану, потрапило до ще одного цікавого рейтингу. Ба більше – очолило його. Так, за даними Titan Travel, Порто є найкращим містом Європи для відпустки з подругами. Тут можна як засмагати на пляжі, так і гуляти містом, досліджуючи місцеві культуру і архітектуру. У Порто безпечно і є багато ресторанів та різних закладів. Жіночій компанії тут точно сподобається.