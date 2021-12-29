Побачити найбільш незвичні та мальовничі пам'ятки можна в будь-якому регіоні країни. Розглянути красу природи і архітектури України в деталях без поспіху можна під час слоу-тревелінгу, тобто повільних мандрівок.

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Карпати: нові культурно-туристичні маршрути

Один із найцікавіших маршрутів року створили у місті Городенка Івано-Франківської області. Насамперед він приваблює туристів, які запланували поїздку в Буковель.

Маршрут охоплює 10 унікальних локацій Покуття, куди увійшли храмова архітектура та пам'ятки природи. Починається він з костелу, де збереглася одна зі скульптур знаменитого скульптора Йоганна Пінзеля.

Дорога з Києва в Карпати через Городенку – найкоротша, тому щорічно цей шлях вибирають сотні тисяч українців і закордонних туристів. Тепер, подорожуючи зі столиці до гір, можна зупинитися біля унікальних локацій, вік більшості яких перевищує 300 років,

– розповіла керівниця проєкт Марія Здрила.

"Відгалуженням" проєкту є екологічна стежка "До костелу святого Архистратига Михаїла" в селі Михальче, звідки мандрівники можуть пішки дійти до Дністровського каньйону.

Навколо Синевиру проводитимуть екскурсії екостежкою / Фото Unsplash

Приблизно 40 культурно-історичних локацій пропонують побачити туристам на маршрутах проєкт "Синевир. Горяни" на Закарпатті. Вони відкривають гостям з інших регіонів місцеві традиції, промисли, культурну спадщину. Маршрути починаються від Синевирського перевалу. Навколо самого Синевиру проводитимуть екскурсії екостежкою та розповідатимуть легенди, пов'язані із найбільшим озером Карпат.

Для любителів військової історії в маршрути включили лінію Арпада, де збереглася частина оборонних укріплень, які зводили угорські війська до 1944 років. З відрізка в 700 кілометрів у Східних Карпатах, майже 300 кілометрів проходять через Україну. Лінія складалася з окремих вузлів оборони.

Річкові маршрути на Канівщині

Туристам із Києва презентували новий водний маршрут до Канева, який розрахований на цілий день. Подорожі з екскурсіями проводитимуть на теплоході "Ракета".

Очікується, що відновлення річкових маршрутів може привнести новизну і різноманітність в туристичний бізнес України. Якщо поїздки Київ – Канів – Київ матимуть попит, схожі екскурсії презентують й в інших регіонах країни.

Туристичний маршрут створюється на Трахтемирівському півострові / Фото Unsplash

Всього шлях по воді між містами займає 2,5 години – за цей час є можливість помилуватися мальовничими берегами Дніпра і Канівського водосховища, почути історії навколишніх сіл, а також про Тараса Шевченка, місто, де похований письменник. Тому далі на маршруті – Шевченківський національний заповідник на Чернечій горі.

Також туристам проведуть екскурсію на Канівську ГЕС. Окремо можна вибрати дозвілля на свіжому повітрі – покататися на моторному човні або джипах, поплавати на байдарках або сапах, пограти у волейбол або пейнтбол – в залежності від погоди й настрою мандрівників.

Також новий туристичний маршрут створюється на Трахтемирівському півострові. Він проходитиме між селами Григорівка та Бучак, які є центральною частиною Канівських гір. Головним магнітом маршруту буде ландшафт – місцеві невисокі гори щільно "порізані" ярами й балками.

Туристичний маршрут пройде через лісову і лугову ділянки вздовж Дніпра, де виявили 15 червонокнижних видів флори та фауни. Там пролягає межа грабово-дубових лісів. Половина маршруту проходить через лісовий масив Бучацька дача, друга половина – через лугову прибережну ділянку.

Крім природи, туристи побачать 19 археологічних пам'яток: поселення і городища скіфської, зарубинецької, давньоруської та пізньосередньовічної епох. На початку маршруту в селі Бучак знаходиться вітряк 1946 року та Бучацький краєзнавчий музей. Туристичний маршрут розрахований на звичайних туристів без підготовки та буде обладнаний покажчиками.

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На велосипеді Чорнобильською зоною

Екскурсії в Чорнобильську зону давно приваблюють туристів з України та інших країн. У 2021 році мандрівникам стали пропонувати велопрогулянки в зоні відчуження.

Екскурсії в Чорнобильську зону давно приваблюють туристів / Фото Unsplash

Перший веломаршрут на 45 кілометрів затвердили ще у вересні 2020 року, проте офіційно він відкрився лише 22 червня 2021 року.

Поїздки на велосипедах територією Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника є частиною проєкту "Магніти України. Чорнобиль". Маршрут був затверджений Держагентством України з управління зоною відчуження – тут провели радіаційно-дозиметричний контроль.

Кожна група зможе їздити з двома провожатими. У мальовничих місцях облаштували спеціальні місця для зупинки.

Український шлях пілігрима – Camino Podolico

У 2021 році в Україні відрили аналог знаменитого шляху Святого Якова (Camino de Santiago) в Іспанії. Пішохідний маршрут у 250 кілометрів починається у Вінниці й закінчується в Кам'янець-Подільському. Шлях проходить через містечка Гнівань, Браїлів, Жмеринку, Бар, Зіньків, Маліївці, Дунаївці.

Тим, хто подолає "каміно" пішки або на велосипеді, видають традиційне свідоцтво – "сертифікат пілігрима". Позначки про проходження частини шляху ставлять в "паспорті пілігрима" в храмах, місцях ночівлі або місцевих установах культури.

В Україні відрили аналог знаменитого шляху Святого Якова (Camino de Santiago) в Іспанії / Фото Unsplash

У червні за маршрутом пішли перші пілігрими, тоді ж була розроблена перша версія електронної карти маршруту і невеликий путівник з рекомендаціями й контактами з житла, пам'яток, кафе, аптек, храмів і костьолів на шляху.

Особливість маршруту – мальовничі ландшафти Поділля з пагорбами, лісами та річками, старовинна польська архітектура – костели та садиби. Зупинятися на ночівлю пілігримам пропонують в готелях при монастирях або у місцевих жителів, контакти яких є в путівнику.