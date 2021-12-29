Увидеть самые необычные и живописные достопримечательности можно в любом регионе страны. Рассмотреть красоту природы и архитектуры Украины в деталях без спешки можно во время слоу-тревеллинга, то есть медленных путешествий.

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Карпаты: новые культурно-туристические маршруты

Один из самых интересных маршрутов года был создан в городе Городенка Ивано-Франковской области. В первую очередь, он привлекает туристов, которые запланировали поездку в Буковель.

Маршрут включает 10 уникальных локаций Покутья, куда вошли храмовая архитектура и памятники природы. Начинается он с костела, где сохранилась одна из скульптур знаменитого скульптора Иоганна Пинзеля.

Дорога из Киева в Карпаты через Городенку – самая короткая, поэтому каждый год этот путь выбирают сотни тысяч украинцев и зарубежных туристов. Теперь, путешествуя из столицы в горы, можно остановиться возле уникальных локаций, возраст большинства которых превышает 300 лет,

– рассказала руководительница проекта Мария Здрила.

"Ответвлением" проекта является экологическая тропа "До костела святого Архистратига Михаила" в селе Михальче, откуда путешественники могут пешком дойти до Днестровского каньона.



Вокруг Синевира будут проводить экскурсии по эко-тропе / Фото Unsplash

Приблизительно 40 культурно-исторических локаций предлагают увидеть туристам на маршрутах проект "Синевир. Горцы" на Закарпатье. Они открывают гостям из других регионов местные традиции, промыслы, культурное наследие. Маршруты начинаются от Синевирского перевала. Вокруг самого Синевира будут проводить экскурсии по эко-тропе и рассказывать легенды, связанные с крупнейшим озером Карпат.

Для любителей военной истории в маршруты включили линию Арпада, где сохранилась часть оборонительных укреплений, которые возводили венгерские войска до 1944 года. Из отрезка в 700 километров в Восточных Карпатах почти 300 километров проходят через Украину. Линия состояла из отдельных узлов обороны.

Речные маршруты на Каневщине

Туристам из Киева презентовали новый водный маршрут в Канев, рассчитанный на целый день. Путешествия с экскурсиями будут проводить на теплоходе Ракета.

Ожидается, что обновление речных маршрутов может привнести новизну и разнообразие в туристический бизнес Украины. Если поездки Киев – Канев – Киев будут пользоваться спросом, подобные экскурсии презентуют и в других регионах страны.



Туристический маршрут создается на Трахтемировском полуострове / Фото Unsplash

Всего путь по воде между городами занимает 2,5 часа – за это время есть возможность полюбоваться живописными берегами Днепра и Каневского водохранилища, услышать истории окрестных сел, а также о Тарасе Шевченко, городе, где похоронен писатель. Поэтому дальше на маршруте – Шевченковский национальный заповедник на Чернечей горе.

Также туристам проведут экскурсию на Каневскую ГЭС. Отдельно можно выбрать досуг на свежем воздухе – прокатиться на моторной лодке или джипах, поплавать на байдарках или сапах, поиграть в волейбол или пейнтбол – в зависимости от погоды и настроения путешественников.

Также новый туристический маршрут создается на Трахтемировском полуострове. Он будет проходить между селами Григоровка и Бучак, центральной частью Каневских гор. Главным магнитом маршрута будет ландшафт – местные невысокие горы плотно "порезаны" оврагами и балками.

Туристический маршрут пройдет через лесной и луговой участки вдоль Днепра, где обнаружили 15 краснокнижных видов флоры и фауны. Там лежит граница грабово-дубовых лесов. Половина маршрута проходит через лесной массив Бучачской дачи, вторая половина – через луговой прибрежный участок.

Кроме природы, туристы увидят 19 археологических памятников: поселения и городища скифской, зарубинецкой, древнерусской и позднесредневековой эпох. В начале маршрута в селе Бучак находится ветряная мельница 1946 года и Бучацкий краеведческий музей. Туристический маршрут рассчитан на обычных туристов без подготовки и будет оборудован указателями.

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На велосипеде по Чернобыльской зоне

Экскурсии в Чернобыльскую зону давно привлекают туристов из Украины и других стран. В 2021 году путешественникам стали предлагать велопрогулки в зоне отчуждения.



Экскурсии в Чернобыльскую зону давно привлекают туристов / Фото Unsplash

Первый веломаршрут на 45 километров был утвержден еще в сентябре 2020 года, однако официально он открылся только 22 июня 2021 года.

Поездки на велосипедах по территории Чернобыльского радиационно-экологического заповедника являются частью проекта "Магнити Украины. Чернобыль". Маршрут был утвержден Госагентством Украины по управлению зоной отчуждения – здесь был проведен радиационно-дозиметрический контроль.

Каждая группа сможет ездить с двумя сопровождающими. В живописных местах обустроили специальные остановочные места.

Украинский путь паломника – Camino Podolico

В 2021 году в Украине был открыт аналог знаменитого пути Святого Иакова (Camino de Santiago) в Испании. Пешеходный маршрут в 250 километров начинается в Виннице и заканчивается в Каменец-Подольском. Путь проходит через городки Гнивань, Браилов, Жмеринку, Бар, Зеньков, Малиевцы, Дунаевцы.

Тем, кто преодолеет "камино" пешком или на велосипеде, выдают традиционное свидетельство – "сертификат пилигрима". Отметки о прохождении части пути ставят в паспорте пилигрима в храмах, местах ночлега или местных учреждениях культуры.



В Украине открыли аналог знаменитого пути Святого Иакова (Camino de Santiago) в Испании / Фото Unsplash

В июне по маршруту последовали первые паломники, тогда же была разработана первая версия электронной карты маршрута и небольшой путеводитель с рекомендациями и контактами из жилья, достопримечательностей, кафе, аптек, храмов и костелов на пути.

Особенность маршрута – живописные ландшафты Подолья с холмами, лесами и реками, старинная польская архитектура – ​​костелы и усадьбы. Останавливаться на ночлег пилигримам предлагают в гостиницах при монастырях или у местных жителей, контакты которых находятся в путеводителе.