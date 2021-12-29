Перед ними множество предложений: экзотические направления, горнолыжные или популярные пляжные курорты. Поэтому Travel24 при поддержке ТМ "PRIME" рассказывает, где можно отпраздновать Новый 2022 год.

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5 стран, в которых стоит отпраздновать Новый год

Египет

Очевидно, стоит начать с побережья Красного моря, которое остается самым популярным зимним пляжным направлением. Путешествие на Новый год – не исключение. К тому же, в большинстве гостиниц готовится специальная новогодняя программа с местным колоритом.

Обратите внимание! В декабре лучше отдыхать на азиатском побережье, поскольку на африканской стороне зимой холоднее – дует ветер с Сахары. Отправляйтесь в Шарм-эль-Шейх, берег которого защищен от ветров горным хребтом.



В Египет на Новый год / Фото iStock

Здесь на улицах не будет елок или других новогодних атрибутов. Однако если вам это не очень важно – то вам на Красное море. В Египте туристов ждет путешествие к пирамидам в пустыню, дайвинг, купание в море и бронзовый загар прямо посреди зимы.

Может возникнуть сомнение, правильно ли вы выбрали страну для встречи Нового года. Но в чем вы точно можете быть уверены – это в напитке, что сделает праздник незабываемым. Выбирайте высококачественную водку PRIME, которая поможет почувствовать себя в эту новогоднюю ночь по-настоящему PRIME.

ОАЭ

Эта страна может стать отличным вариантом для туристов, ведь здесь просторные пляжи, тёплая вода, а в новогоднюю ночь можно еще и полюбоваться грандиозными фейерверками.

За новогодним антуражем следует отправиться в Дубай. Самое знаменитое место для колоссальных по масштабам салютов – Бурдж Халифа, где в дополнение к фейерверкам есть еще и светомузыкальный фонтан.

Примите во внимание! Чтобы занять хорошее место для созерцания, к небоскребу придется прибыть после обеда – туристы начинают собираться уже в 5 – 6 часов вечера.



Новогодние фейерверки в Дубае / Фото Pinterest

Кроме того, по праздникам в Дубае проходит Торговый фестиваль, где продают разнообразные товары со скидками до 70%. Поэтому не упускайте возможности закупиться сувенирами для родных и друзей.

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Доминиканская Республика

Доминикана – прекрасное место, чтобы насладиться солнцем и пляжным отдыхом на берегу теплого океана. Тем, кто всегда мечтал отпраздновать Новый год в ритме бачаты, – именно сюда. Ведь 31 декабря, в новогоднюю ночь, праздничная атмосфера здесь особенно шумна. В Доминиканской Республике устраивают вечеринки на пляжах, в ночных клубах и ресторанах. Следовательно, 2022 год можно встретить с экзотическими фруктами и коктейлем в руке.



Новый год в Доминикане / Фото Unsplash

После того как встретите Новый год, не ограничивайтесь пассивным отдыхом в отеле, потому что в Доминикане есть чем заняться. Остров переполнен природными шедеврами: на всей территории раскинулись высокие горы с реками, водопады, пещеры, песчаные дюны, тропические леса, озера и пляжи с белоснежным песком. Несомненно, вы найдете занятие, которое вам больше нравится.

Совет! Посещать страну лучше всего в так называемый "прохладный сезон", который длится с декабря по апрель.

Австрия

Если же вы ценитель традиционного зимнего отдыха и не выбираете пляжные направления для путешествий зимой, отправляйтесь в Австрию. Это популярная горнолыжная страна Европы, где экстремалы найдут множество великолепных развлечений: от спусков на лыжах или сноубордах до альпинизма. Новогодняя ночь на австрийских курортах проходит примерно по одной и той же программе – фейерверки, концерты и праздничные гуляния.

Одним из самых популярных зимних курортов считается Зельден, расположенный в Тироле, долине Эцталь. Следует отметить, что это единственный австрийский курорт с тремя вершинами более 3 000 метров – знаменитая "Большая тройка".



Горнолыжный курорт Зельден / Фото с инстаграма @soelden.official

Если же не очень любите экстрим, то можете подняться на гору на подъемниках и насладиться панорамами, влюбляющими в себя с первого взгляда.

Также знаменит Китцбюэль, получивший популярность благодаря гонке Hahnenkamm – самому зрелищному этапу Кубка мира по горнолыжному спорту, который ежегодно проходит в этом месте. Курорт предлагает разные возможности для занятий спортом на фоне сказочных альпийских ландшафтов.

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Лапландия

Когда речь идет о праздновании Нового года, разве можно обойти Лапландию? Здесь и катание на лыжах, оленьих и собачьих упряжках, и созерцание северного сияния. Это едва ли не самое привлекательное направление!

Интересно! В конце декабря в Лапландии уже царит полноценная полярная ночь. Поэтому на широте Рованиеми зимой светает примерно в 10:30, а темнеет – в 14:30.



В Лапландию на Новый год / Фото Unsplash

Самой популярной составляющей поездки в Лапландию является визит в резиденцию Санта Клауса, расположенную в 10 километрах от Рованиеми, а также аттракционов, указателя "Полярный круг" с обозначением географической широты.

Кроме общения с Сантой, обязательным развлечением для взрослых и детей должно стать катание на оленьих и собачьих упряжках. Вы точно будете поражены живописными заснеженными пейзажами, окружающими вас. Это новогоднее путешествие запомнится навсегда.

Удачного празднования Нового года 2022 года!