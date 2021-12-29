Перед ними безліч пропозицій: екзотичні напрямки, гірськолижні або ж популярні пляжні курорти. Тож Travel24 за підтримки ТМ "PRIME" розповідає, де можна відсвяткувати Новий 2022 рік.

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5 країн, в яких варто відсвяткувати Новий рік

Єгипет

Очевидно, варто розпочати з узбережжя Червоного моря, яке незмінно залишається найпопулярнішим зимовим пляжним напрямком. Подорож на Новий рік – не виняток. До того ж у більшості готелів готується спеціальна новорічна програма з місцевим колоритом.

Зверніть увагу! У грудні найкраще відпочивати на азійському узбережжі, оскільки на африканській стороні взимку холодніше – дме вітер із Сахари. Тож вирушайте до Шарм-ель-Шейху, берег якого захищений від вітрів гірським хребтом.



У Єгипет на Новий рік / Фото iStock

Тут на вулицях не буде ялинок чи інших новорічних атрибутів. Однак якщо для вас це не надто важливо – то вам на Червоне море. В Єгипті на туристів чекає подорож до пірамід у пустелю, дайвінг, купання в морі та бронзова засмага прямо посеред зими.

Можуть виникати сумніви, чи правильно ви обрали країну для зустрічі Нового року. Та в чому ви точно можете будете впевнені – це в напої, що зробить свято незабутнім. Обирайте високоякісну горілку PRIME, яка допоможе відчути себе цієї новорічної ночі по-справжньому PRIME.

ОАЕ

Ця країна може стати відмінним варіантом для туристів, адже тут просторі пляжі, тепла вода, а в новорічну ніч можна ще й помилуватися грандіозними феєрверками.

За новорічним антуражем варто вирушити у Дубаї. Найзнаменитіше місце для колосальних за масштабами салютів – Бурдж Халіфа, де на додаток до феєрверків є ще й світломузичний фонтан.

Зауважте! Щоб зайняти непогане місце для споглядання, до хмарочоса доведеться прибути після обіду – туристи починають збиратися вже о 5 – 6 годині вечора.



Новорічні феєрверки в Дубаї / Фото Pinterest

Крім того, на свята в Дубаї відбувається Торговий фестиваль, де продають різноманітні товари зі знижками до 70%. Тож не втрачайте можливості закупитися сувенірами для рідних та друзів.

До теми Де зустріти Новий рік 2022: найкращі локації в Європі

Домініканська Республіка

Домінікана – чудове місце, аби насолодитися сонцем та пляжним відпочинком на березі теплого океану. Тим, хто завжди мріяв відсвяткувати Новий рік в ритмі бачати, – саме сюди. Адже 31 грудня, у новорічну ніч, святкова атмосфера тут особливо галаслива. У Домініканській Республіці влаштовують вечірки на пляжах, в нічних клубах й ресторанах. Відтак 2022 рік можна зустріти з екзотичними фруктами та коктейлем у руці.



Новий рік в Домінікані / Фото Unsplash

Після того, як зустрінете Новий рік, не обмежуйтеся пасивним відпочинком в готелі, бо в Домінікані є чим зайнятися. Острів переповнений природними шедеврами: по всій території розкинулися високі гори з річками, водоспади, печери, піщані дюни, тропічні ліси, озера та пляжі з білосніжним піском. Безсумнівно, ви знайдете заняття, яке вам більше до вподоби.

Порада! Відвідувати країну найкраще в так званий "прохолодний сезон", який триває з грудня до квітня.

Австрія

Якщо ж ви поціновувач традиційного зимового відпочинку й не обираєте пляжні напрямки для мандрівок взимку, то вирушайте до Австрії. Це популярна гірськолижна країна Європи, де екстремали тут знайдуть безліч чудових розваг: від спусків на лижах чи сноубордах до альпінізму. Новорічна ніч на австрійських курортах проходить приблизно за однією і тією самою програмою – феєрверки, концерти та святкові гуляння.

Одним із найпопулярніших зимових курортів вважається Зельден, розташований в Тіролі, долині Ецталь. Слід зауважити, що це єдиний австрійський курорт із трьома вершинами понад 3 000 метрів – знаменита "Велика трійка".



Гірськолижний курорт Зельден / Фото з інстаграму @soelden.official

Якщо ж не дуже полюбляєте екстрим, то можете підійнятися на гору на підіймачах й насолодитися панорамами, що закохують у себе з першого погляду.

Також знаменитим є Кітцбюель, що здобув популярність завдяки перегонам Hahnenkamm – найвидовищнішому етапу Кубка світу з гірськолижного спорту, який щорічно проходить у цьому місці. Курорт пропонує різноманітні можливості для занять спортом на тлі казкових альпійських ландшафтів.

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Лапландія

Коли йде мова про святкування Нового року, то хіба можна оминути Лапландію? Тут і катання на лижах, оленячих та собачих упряжках, і споглядання північного сяйва. Це чи не найпривабливіший напрямок!

Цікаво! В кінці грудня в Лапландії вже панує повноцінна полярна ніч. Тож на широті Рованіємі взимку світає приблизно о 10:30, а темніє – о 14:30.



До Лапландії на Новий рік / Фото Unsplash

Найпопулярнішою складовою подорожі до Лапландії є візит до резиденції Санта Клауса, яка розташована за 10 кілометрів від Рованіємі, а також атракціонів, покажчика "Полярне коло" з позначенням географічної широти.

Крім спілкування із Сантою, обов'язковою розвагою для дорослих і дітей має стати катання на оленячих і собачих упряжках. Ви точно будете вражені мальовничими засніженими пейзажами, що оточуватимуть вас. Ця новорічна мандрівка запам'ятається назавжди.

Вдалого святкування Нового року 2022!