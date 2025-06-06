Карпатська кухня особлива простотою страв, для приготування яких найчастіше використовують крупи, картоплю, квасолю, гриби, молочні продукти та рибу. 24 Канал розповідає про чотири популярні страви, які ви знайдете в кожному традиційному закладі Славського, Яремчі, Поляниці, Верховині та в інших популярних містечках і селах.

Читайте також Відпочинок у горах: на яке озеро можна поїхати в Карпати

Банош з бринзою



Банош зі шкварками та бринзою / Фото "Автентична Україна"

Банош, а також бануш, – традиційна карпатська страва що, зокрема, належить до гуцульської кухні. Це в'язка кукурудзяна каша, що варять на сметані або вершках. Банош традиційно заправляють шкварками та бринзою, часом додають гриби.

У давнину банош готували чоловіки, бо колись її присмачували овечою бринзою. А будь-яка робота з вівцями тоді стосувалася тільки господарів. Посуд мав бути не будь-який, а саме чавунний казан, де готували банош на відкритому вогні.

Грибова юшка



Юшка з білих грибів / Скриншот відео "Закарпатської господині"

У Карпатах росте багато грибів, тому це складник багатьох традиційних страв. Однією з найсмачніших страв є юшка з білих грибів. Туди зазвичай додають сметану, масло, цибулю та моркву.

"Якщо не спробуєте грибної юшки, то означає, що ви не були в Карпатах", – пишуть місцеві видання.

Гуцульський борщ



Борщ з білого буряка / Фото yizhakultura.com

Рецепт борщу в гуцулів відрізняється від звичного. Його готують не з червоного, а з білого кормового буряка. Звідси й неофіційна назва – "білий борщ".

Також страву готують з додаванням копчених реберець, квашеної капусти та сметани.

Запечена карпатська форель



Карпатська форель, приготована на грилі / Скриншот відео "Історії зі смаком"

Пструг або форель – поширений вид риби в Карпатських річках, адже найкращими умовами для нього є холодна та чиста вода з кам'янистим дном.

Особливого рецепта приготування струмкового пструга немає – кожна господиня готує його по-своєму. Однак найчастіше цю рибу, що має ніжне м'ясо рожевого відтінку, запікають на відкритому грилі.