Зрештою, багато відомих туристичних місць у Карпатах розташовані в межах заповідників, тобто вони ще й охороняються державою. 24 Канал розповідає, що мандрівникам в жодному разі не можна робити, коли вони відпочиватимуть у Славському, Яремчі, Буковелі й інші населені пункти.

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Що заборонено під час відпочинку в Карпатах

Джипінг у заповідних зонах

Джипи та інші види транспорту високої похідності негативно впливають на природу. Вони знищують рослини, руйнують домівки тварин та безпосередньо лякають їх, а також псують верхній шар ґрунтів.

Особливу шкоду джипінг завдає земноводним тваринам, які живуть та розмножуються в калюжах на високогір'ї.



Джипінг у Карпатах дозволений лише в спеціальних зонах / Фото Visit Ukraine

Якщо туристи хочуть покататися на джипах, то можуть це робити в спеціально відведених місцях, де облаштовані траси та передбачені маршрути. У заповідних зонах джипінг до того ж категорично заборонений законом.

Купання в гірських річках та озерах

У гірських водоймах не можна купатись, оскільки це порушує природний баланс водойми. Серед популярних озер, де заборонено купатися є:

Синевир

Несамовите

Бербенескул.

За якийсь час річки та озера можуть почати "цвісти". Також купання може негативно вплинути на місцеву флору та фауну. Серед популярних озер, де заборонено купатися:

Розпалювання багаття деінде

Такий вид відпочинку на природі може призвести до серйозних наслідків – лісової пожежі. Чи можна десь взагалі розводити багаття? Так, для цього існують спеціально відведені місця, які позначені співробітниками лісової охорони.

Також у Карпатах заборонено: забруднювати територію, полювати на диких звірів, рубати дерева на багаття (особливо червонокнижні), псувати скелі та печери тощо. Словом, втручатися в природний світ, завдаючи йому шкоди, не можна.