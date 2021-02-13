Які пасажири є потенційно небезпечними: стюардеса перерахувала їхні ознаки

На борту завжди є різні пасажири. І ,якщо стюардеси побачать у комусь ознаки потенційно небезпечного, то можуть вжити відповідних заходів.

Стюардеси в онлайн-сервісі Reddit перерахували деякі ознаки, на які вони спеціально звертають увагу, щоб запобігти неприємним ситуаціям на борту.

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Бортпровідниця з 27-річним стажем Дженіс Бріджер розказала, що звертає увагу, якщо у пасажирів немає при собі сумок або вони одягнені в незвичайний одяг. Такі туристи виглядають дуже підозрілими, і бортпровідники можуть вжити додаткових заходів.

Якщо бачимо, що хтось знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, ми просимо його покинути борт,

– зазначила Бріджер.

Жінка додала, що також помічає пасажирів, які виглядають хворими. Їх просять пропустити рейс.

Ще одним пунктом, що викликає підозру екіпажу, є невідповідність одягу сезону.

"Мене бентежить, коли пасажир одягнений в зимове пальто, хоча зараз літо", – додала ще одна бортпровідниця Саллі Енн Маклаган.