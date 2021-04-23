Які міста в Україні були б цікаво відвідати туркам: деталі

В Україні планують розробити сприятливі умови для залучення туристів з Туреччини до України.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді щодо розвитку двостороннього співробітництва з Турецькою Республікою у сфері туризму.

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За його словам, необхідно напрацювати шляхи активізації взаємовигідної співпраці у сфері туризму, зокрема розширити морське й авіаційне сполучення.

Українці входять до списку найчисельніших туристів у Туреччині, і географія їхнього відпочинку постійно розширюється. Тому ми маємо розглянути можливість розширення сполучення, зокрема організувати додаткові рейси до популярних маршрутів на вихідні, а також відкрити сполучення з новими містами,

– сказав Шмигаль.

Він додав, що треба розробити сприятливі умови для залучення туристів із Туреччини до України.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга зазначив, що для туристів можуть бути цікавими визначні українські міста: Кам’янець-Подільський, Хотин тощо.

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Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заяви, що у 20021 році у Туреччині обіцяють найвищий рівень безпеки здоров'я для українських туристів на тлі пандемії коронавірусу.

Які документи потрібні для в'їзду у Туреччину

На час карантину Туреччина запровадила додаткові умови в'їзду. Тож, тепер усі туристи повинні мати: