Ні, це не Гімалаї: де розташовані найдовші гори у світі

Найдовший гірський хребет на Землі розташований у Південній Америці. Ця величезна система простягається вздовж західного узбережжя континенту від Карибського моря до Вогняної Землі.​

А мовиться, звісно, про Анди. З посиланням на Live Science розповідаємо про них докладніше.

Анди – найдовший гірський хребет світу: де вони розташовані та які ще мають особливості?

Анди мають протяжність приблизно 7000 кілометрів, а деякі джерела вказують на довжину до 9000 кілометрів. Ці гори проходять через сім країн Південної Америки – Венесуелу, Колумбію, Еквадор, Перу, Болівію, Чилі та Аргентину.​

Як зазначає офіційний сайт Guinness World Records, саме ці гори у Південній Америці є найдовшим у світі континентальним хребтом. Довжина тут визначена у 7600 кілометрів.

Ширина гірського хребта при цьому варіюється від 200 до 700 кілометрів, переважно 200 – 300. Найширше ж місце розташоване у так званому Болівійському вигині – тут ширина досягає 640 кілометрів.​

Анди є досить високими горами. Середня висота становить близько 4000 метрів над рівнем моря. А найвищою точкою є гора Аконкагуа в Аргентині, що сягає 6961 – 6962 метрів.

Аконкагуа є найвищою вершиною за межами Азії.​ Загалом же понад 50 піків Анд перевищують 6000 метрів. Серед них є численні вулкани та сніжні вершини, що формують неповторні гірські ландшафти.​

Найдовша гірська система Землі – це Анди у Південній Америці: дивіться відео AdventerraTravelOfficial

Щодо назви, то є кілька версій її походження. Більшість вчених зійшлася, що Анди – це від слова кечуа anti, "висока вершина". Інша версія пов'язує назву з Анті Суйу – однією з чотирьох областей імперії інків, які колись населяли ці гори.​

Цікаво знати й те, що після Анд у списку найдовших континентальних гірських систем стоять Великий Уступ в Африці у 5000 кілометрів та Скелясті гори у Північній Америці у 4800 кілометрів. Гімалаї ж містять найвищу вершину світу – Еверест у 8848 метрів, але довжину мають лише 2600 кілометрів.

Зверніть увагу: відверто кажучи, на Землі є й довші гірські системи, але вони підводні. Фактично найдовшим гірським хребтом на планеті є глобальна система серединно-океанічних хребтів, протяжність якої становить близько 65 тисяч кілометрів. Однак серед наземних систем Анди залишаються беззаперечним лідером.​

