Туди можна занурити весь Еверест – і загубити його: яке море найглибше у світі та чим іще шокує
- Філіппінське море є найглибшим у світі з середньою глибиною близько 4100 метрів та найглибшою точкою у 10 540 метрів.
- Та навіть там на дні вчені виявили не тільки життя, а й пластикові відходи, що свідчить про глибокий вплив людської діяльності на біогеохімію Землі.
Питання про найглибше море на планеті майже завжди породжує одну асоціацію – Маріанська западина. Але тут є важливий нюанс – вона не є морем і навіть не розташована у морі.
Насправді найглибшим морем у світі є Філіппінське, і його масштаби вражають. За матеріалами енциклопедії Britannica розповідаємо про це докладніше.
Чому Філіппінське море – не просто найглибше, а цілий підводний світ?
Філіппінське море розташоване у західній частині Тихого океану, на схід і північ від, власне, Філіппінського архіпелагу. За площею воно найбільше серед усіх морів планети – має близько 5 мільйонів 700 тисяч кілометрів квадратних.
Середня глибина цього моря становить десь 4100 метрів. Але саме тут ховається абсолютний рекорд за морською глибиною – мовиться про Філіппінський жолоб, де найглибша точка (Глибина Галатея, Galathea Depth) сягає 10 540 метрів.
Зверніть увагу: Маріанська впадина – теж дуже глибокий жолоб, офіційно найглибший на планеті, 10 935 метрів за даними дослідження 2021 року, як пише sciencedirect.com. А проте ця впадина розташована не у морі, а у відкритому океані (теж у Тихому, але дещо східніше акваторії Філіппінського моря).
Аби зрозуміти масштаб, наведемо найочевидніше порівняння. Якщо занурити у Глибину Галатея Філіппінського моря найвищу гору Землі Еверест з її 8849 метрами, над вершиною залишиться ще понад півтора кілометра водяної товщі.
Як виявили найглибше море і що там на дні?
Перші дані про глибину Філіппінського моря здобув екіпаж німецького судна Emden у 1927 році. А у 1951 році данське дослідницьке судно Galathea зафіксувало якраз ту саму позначку у 10 540 метрів, і вона залишається офіційним рекордом для морів.
Як вважають вчені, сам Філіппінський жолоб утворився внаслідок субдукції. Простіше кажучи, Філіппінська тектонічна плита занурювалася під Євразійську, і так виникала та поглиблювалася "тріщина". До слова, цей процес триває і досі, але він повільний – не для людського ока.
А що ж там на дні? На найбільшій глибині тиск у понад 1000 разів перевищує атмосферний, температура – майже нуль. Колись дослідники вважали, що за таких умов жодна жива істота не виживе, проте виявилось інше – навіть на тих глибинах є мікроорганізми та деякі глибоководні риби. Але є там і не тільки це.
Коли ми вже досягли дна, я очікував побачити там страшних повзучих істот, які прокрадаються всередину або зазирають у вікна. Навколо плавало щось біле, я сказав: "Вікторе, це медуза". Ми наблизилися, а це був просто пластик,
– розповідав CNA Lifestyle перший філіппінець, що побував на дні Філіппінського жолоба у 2021 році, доктор Део Флоренс Онда.
Тобто, на жаль, окрім життя вчені побачили там продукти життєдіяльності людини, і не з кращих. Це неприємне відкриття, адже наочно демонструє, наскільки глибоко – у прямому та переносному сенсах – людство впливає на біогеохімію Землі.
Філіппінське море: чи можна побачити цю неймовірну локацію?
Звісно, глибоководна частина Філіппінського жолоба для масового туризму поки що недоступна, там побували лише поодинокі батискафи з науковими місіями. А от загалом море та Філіппінський архіпелаг – дуже туристичні.
Щороку сюди їдуть мільйони туристів по коралові рифи, тропічні пляжі та дайвінг – на менших, але не менш здатних вразити глибинах. І цьому потоку туристичного задоволення наразі нічого не загрожує.
Які ще цікаві факти про інші туристичні моря світу варто знати?
Мертве море – найнижча точка суші на Землі та найсолоніша водойма у світі. На жаль, воно зменшується – через масштабне відведення води з річки Йордан рівень моря падає приблизно на метр щороку.
Найхолодніше море планети – море Росса – розташоване біля берегів Антарктиди, і температура його води тримається на рівні від мінус 1,5 до мінус 1,8 градуса. Але вода там не замерзає повністю завдяки високій солоності.
Часті питання
Чому Філіппінське море вважають найглибшим у світі?
Філіппінське море вважають найглибшим через наявність Філіппінського жолоба, де найглибша точка, Глибина Галатея, сягає 10 540 метрів.
Чи можливо відвідати Філіппінське море туристам?
Глибоководна частина Філіппінського жолоба поки недоступна для масового туризму, там побували лише наукові місії. Проте загалом море та Філіппінський архіпелаг дуже популярні серед туристів завдяки кораловим рифам, тропічним пляжам і дайвінгу.
Як утворився Філіппінський жолоб?
Філіппінський жолоб утворився внаслідок субдукції – процесу, коли Філіппінська тектонічна плита занурювалася під Євразійську плиту, створюючи й поглиблюючи "тріщину". Цей процес триває і досі.