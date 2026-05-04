У цьому місті сонце світить майже цілий рік: воно розташоване у Європі
- Картахена, розташована в регіоні Мурсія, славиться понад 3300 годинами сонця на рік і має м'який клімат, що робить її ідеальним місцем для відпочинку в будь-яку пору року.
- Місто відоме своїми історичними пам'ятками, такими як Римський театр, Національний музей підводної археології та чарівний старий центр з вузькими вуличками, а також доступними цінами на їжу та напої.
У Європі є ще місця, які не заповнені туристами, проте здатні дати фору популярним курортам. Одним з таких є місто, де сонце світить майже цілий рік. Сюди варто завітати тим, хто хоче поєднати відпочинок біля моря з прогулянкою.
Йдеться про Картахену, за якою закріпився статус найсонячнішого міста, пише Mirror.
Що потрібно знати про Картахену?
Місто розташоване в регіоні Мурсія і славиться великою кількістю сонячних днів – це понад 3300 годин сонця на рік. У середньому це близько 283 години сонця кожного місяця.
Клімат тут доволі м’який та приємний. Навесні температура тримається приблизно на рівні 23 градусів тепла, а влітку вже може підніматися до 32 градусів. Саме тому це місто ідеально підходить для подорожей в будь-яку пору року.
Однак Картахена – це не лише про сонце, але й про історію. Місто було засноване понад 2 десятиліття тому, але досі зберегло чимало культурних пам’яток і при цьому не є настільки популярним, як інші напрямки Іспанії.
Серед вражаючих місць експерти виділяють:
- Римський театр Картахени – це одна з головних історичних пам’яток міста;
- Кастільо-де-ла-Консепсьйон – розташований на пагорбі, з якого відкривається панорама на порт;
- Національний музей підводної археології.
А ще тут радять прогулятися портом, щоб побачити ефектну міську ратушу й відчути атмосферу старого морського міста.
Крім історичних пам’яток, у місті є чарівний старий центр з вузькими вуличками, площами та невеликими закладами.
Зручна для пішоходів вулиця Калле Майор відома своєю яскравою атмосферою, вимощеними плиткою доріжками та архітектурою XIX століття, що робить її ідеальним місцем для занурення в іспанську культуру.
Портове місто на півдні Іспанії чомусь залишається поза увагою туристів, пише Travel off Path. Тут збереглися римські пам’ятки, серед яких – давній театр і старовинна вілла з фресками та мозаїками.
Центр прикрашають пальмові алеї та будівлі з елементами модерну. Для пляжного відпочинку підійде бухта Кала-Кортіна – затишне місце з чистою водою та невеликою кількістю людей.
Недалеко від історичного центру відкривається доступ до узбережжя з красивими пляжами. Особливо популярними вважаються пляжі Ла-Манга та Кальбланке.
Перевагою Картахени є її доступність. Келих пива тут коштує приблизно 150 гривень, а це набагато дешевше, ніж у багатьох європейських містах.
Крім того, у місті є багато ресторанів із середземноморською кухнею, де можна поїсти за доступною ціною. А ще є чимало барів, кафе та закладів з терасами, де можна приємно провести вечір з видом на місто.
Туристи описують Картахену як красиве місто із сонячним кліматом та спокійною атмосферою, без натовпів туристів.
Часті питання
Чому Картахена вважається найсонячнішим містом?
Картахена має понад 3300 годин сонця на рік — у середньому близько 283 години сонця кожного місяця. Це робить її ідеальним місцем для подорожей у будь-яку пору року.
Які основні туристичні місця Картахени?
Серед основних туристичних місць Картахени виділяють Римський театр Картахени, Кастільо-де-ла-Консепсьйон, Національний музей підводної археології, а також порт з міською ратушею і старий центр міста з вузькими вуличками.
Чим Картахена приваблює туристів, окрім сонячної погоди?
Окрім сонячної погоди, Картахена приваблює туристів своєю багатою історією, культурними пам’ятками, зручністю для пішоходів, наявністю чарівного старого центру та доступними цінами на їжу та напої.