У цьому місті сонце світить майже цілий рік: воно розташоване у Європі

У Європі є ще місця, які не заповнені туристами, проте здатні дати фору популярним курортам. Одним з таких є місто, де сонце світить майже цілий рік. Сюди варто завітати тим, хто хоче поєднати відпочинок біля моря з прогулянкою.

Йдеться про Картахену, за якою закріпився статус найсонячнішого міста, пише Mirror.

Що потрібно знати про Картахену?

Місто розташоване в регіоні Мурсія і славиться великою кількістю сонячних днів – це понад 3300 годин сонця на рік. У середньому це близько 283 години сонця кожного місяця.

Клімат тут доволі м’який та приємний. Навесні температура тримається приблизно на рівні 23 градусів тепла, а влітку вже може підніматися до 32 градусів. Саме тому це місто ідеально підходить для подорожей в будь-яку пору року.

Однак Картахена – це не лише про сонце, але й про історію. Місто було засноване понад 2 десятиліття тому, але досі зберегло чимало культурних пам’яток і при цьому не є настільки популярним, як інші напрямки Іспанії.

Серед вражаючих місць експерти виділяють:

Римський театр Картахени – це одна з головних історичних пам’яток міста;

– це одна з головних історичних пам’яток міста; Кастільо-де-ла-Консепсьйон – розташований на пагорбі, з якого відкривається панорама на порт;

– розташований на пагорбі, з якого відкривається панорама на порт; Національний музей підводної археології.

А ще тут радять прогулятися портом, щоб побачити ефектну міську ратушу й відчути атмосферу старого морського міста.

Крім історичних пам’яток, у місті є чарівний старий центр з вузькими вуличками, площами та невеликими закладами.

Зручна для пішоходів вулиця Калле Майор відома своєю яскравою атмосферою, вимощеними плиткою доріжками та архітектурою XIX століття, що робить її ідеальним місцем для занурення в іспанську культуру.

Портове місто на півдні Іспанії чомусь залишається поза увагою туристів, пише Travel off Path. Тут збереглися римські пам’ятки, серед яких – давній театр і старовинна вілла з фресками та мозаїками.

Центр прикрашають пальмові алеї та будівлі з елементами модерну. Для пляжного відпочинку підійде бухта Кала-Кортіна – затишне місце з чистою водою та невеликою кількістю людей.

Недалеко від історичного центру відкривається доступ до узбережжя з красивими пляжами. Особливо популярними вважаються пляжі Ла-Манга та Кальбланке.

Перевагою Картахени є її доступність. Келих пива тут коштує приблизно 150 гривень, а це набагато дешевше, ніж у багатьох європейських містах.

Крім того, у місті є багато ресторанів із середземноморською кухнею, де можна поїсти за доступною ціною. А ще є чимало барів, кафе та закладів з терасами, де можна приємно провести вечір з видом на місто.

Туристи описують Картахену як красиве місто із сонячним кліматом та спокійною атмосферою, без натовпів туристів.

