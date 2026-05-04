Українська тревел-блогерка Анжеліка розповіла про дві цікаві локації неподалік від Кишинівського аеропорту, де можна приємно провести час замість довгого очікування рейсу.

Куди сходити на прогулянку прямо біля Кишинівського аеропорту?

Йдеться про Ботанічний сад і зоопарк, які розташовані всього за 10 – 15 хвилин їзди від аеропорту. За словами блогерки, це ідеальний варіант для короткої паузи між перельотами або очікуванням вильоту.

Ботанічний сад на вулиці Падурі, 18 – це велика зелена територія площею понад 100 гектарів. Тут спокійна атмосфера, доглянуті алеї, каскади ставків із качками та велика кількість різноманітних рослин і дерев. Вхід коштує близько 10 лей (приблизно 26 гривень), тож це ще й дуже бюджетний варіант відпочинку.

Друга локація – це Кишинівський зоопарк на вулиці Дача, 50/7, який розташований поруч. Це один із найбільших зоопарків у регіоні, де можна побачити снігових барсів, тигрів, білих вовків і лемурів. Територія простора, є озеро та зони для прогулянок. Квиток для дорослих коштує 30 лей (близько 76 гривень), для студентів і школярів – 5 лей (приблизно 13 гривень).

Навіть якщо здається, що до вильоту залишається достатньо часу, не варто надто далеко відходити від аеропорту. Завжди є ризик затримок, черг або змін у розкладі, тому краще не ризикувати рейсом і не ставити під загрозу всю подорож.

Чи можна виходити з аеропорту під час пересадки?

Так, у більшості випадків це дозволено, але все залежить від тривалості пересадки, країни перебування та правил імміграційного контролю, розповідає Booking. Кожного разу, коли пасажир залишає транзитну зону, йому доведеться знову проходити перевірку безпеки, тому важливо правильно розрахувати час, щоб не запізнитися на наступний рейс.

Скільки часу потрібно, щоб вийти з аеропорту?

Якщо пересадка триває менше ніж 4 – 5 годин, виходити з аеропорту зазвичай ризиковано, адже можна не встигнути повернутися через контроль безпеки. Коли зупинка становить приблизно 6 – 8 годин, вже є можливість швидко поїсти, прогулятися містом або відвідати найближчі визначні місця. Якщо ж пересадка довша: від 8 – 10 годин, тоді шансів на повноцінну коротку екскурсію значно більше.

Чи потрібно проходити паспортний контроль?

Так, під час міжнародних пересадок зазвичай потрібно пройти паспортний контроль, щоб офіційно вийти з аеропорту та потрапити в країну. Для цього може знадобитися віза або інші дозвільні документи залежно від держави. Після повернення в аеропорт процедуру доведеться пройти знову, включно з контролем безпеки.

Чим відрізняються внутрішні та міжнародні пересадки?

Під час внутрішніх рейсів правила простіші – достатньо мати час між рейсами, щоб спокійно вийти з аеропорту і повернутися на посадку. Натомість міжнародні пересадки складніші через імміграційні процедури, тому вони потребують більше часу та підготовки. Навіть короткий вихід у місто в такому випадку потрібно ретельно планувати.

Які особливості пересадок у різних країнах?

У деяких країнах вихід з аеропорту під час транзиту вимагає спеціальної візи, навіть якщо ви просто хочете прогулятися або випити кави. Водночас у частині країн, навпаки, транзитні пасажири можуть без проблем залишати аеропорт і навіть користуватися організованими екскурсіями. Саме тому перед подорожжю важливо заздалегідь перевіряти правила конкретного аеропорту та країни, щоб правильно спланувати свій час.

