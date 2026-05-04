Українська туристка Діана розповіла на своїй сторінці в інстаграмі, скільки коштувала її коротка подорож до Парижа разом із мамою. Усього дівчата провели три дні в одному з найдорожчих міст Європи.

Дивіться також У цій країні можна провести ніч у пустелі з бедуїнами за тисячу гривень

Скільки коштує хороша подорож у Париж на 3 дні?

Поїздка почалася з маршруту з Києва до Кишинева, де трансфер до аеропорту обійшовся у 160 євро. Додаткові витрати склали кава та перекус на заправці (284 гривень) і кава в аеропорту (182 гривні).

Ціна відпочинку на двох у Парижі / інстаграм di.skrebets

Квитки на літак у дві сторони коштували 9 825 гривень. Далі автобус з аеропорту до центру Парижа і назад за 60 євро. Проживання в 9-му окрузі Парижа біля Опери коштувало 280 євро плюс міський податок 22 євро. Серед розваг: круїз по Сені та підйом на Тріумфальну арку, які разом обійшлися у 75 євро.

Прогулянки містом, включно з Ейфелевою вежею, були безкоштовними. На транспорт у місті витратили ще 30 євро. Продукти в супермаркетах обійшлися у 2 836 гривень, а кафе та ресторани у 18 417 гривень. Сувеніри для близьких коштували 30 євро карткою та 15 євро готівкою, а косметика в Galeries Lafayette ще 100 євро.

Додатково були витрати на дорогу через Польщу: 103 злотих за квитки, 125 злотих на перекуси та каву, а також 6 063 гривень за квитки Укрзалізниці з Хелма до Києва.

У підсумку триденна поїздка на двох до Парижа разом із усіма витратами склала приблизно 79 925 гривень.

Дивіться також Ця країна дешевша за туристичну Хорватію: усі скоро поїдуть саме сюди

Як зекономити під час відпочинку у Парижі?

Як радить Lonely Planet, варто обирати правильний сезон для поїздки та бронювати житло завчасно, адже ціни у Парижі сильно залежать від періоду. Найвигіднішими вважаються менш туристичні райони та апартаменти або хостели, які дозволяють зекономити на проживанні.

Окремо підкреслюється важливість громадського транспорту: метро, автобусів і велосипедів, які значно дешевші за таксі. Ще один спосіб зменшити витрати – це харчування поза туристичними зонами. Замість дорогих ресторанів пропонують обирати ринки, пекарні та недорогі бістро з комплексними меню.

Також популярним варіантом є пікніки з місцевих продуктів, які можна купити значно дешевше, ніж у закладах. Не забуваємо, що у Парижі є багато безкоштовних музеїв, парків і подій, а також дні, коли вхід до відомих музеїв стає безкоштовним або пільговим.

Які ще новини будуть вам цікаві?

Фудблогерка Олександра розповіла про свій маршрут з Одеси до Японії. Дорога проходила через Молдову та Варшаву з кількома пересадками. Подорож почалася з виїзду до Кишинівського аеропорту. Поїздка перевізником обійшлася приблизно у 1200 гривень з людини.

Найдорожчою витратою став переліт в Токіо, який туди та назад коштував близько 1200 доларів. Також важливим є віза: для українців у 2026 році вона є обов'язковою. Між Україною та Японією немає безвізового режиму, тому в'їзд можливий лише після попереднього оформлення в консульстві або посольстві. Це правило діє для всіх короткострокових поїздок, зокрема: туризм, відвідування друзів або родичів.