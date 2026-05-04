Украинская туристка Диана рассказала на своей странице в инстаграме, сколько стоило ее короткое путешествие в Париж вместе с мамой. Всего девушки провели три дня в одном из самых дорогих городов Европы.

Сколько стоит хорошее путешествие в Париж на 3 дня?

Поездка началась с маршрута из Киева в Кишинев, где трансфер в аэропорт обошелся в 160 евро. Дополнительные расходы составили кофе и перекус на заправке (284 гривен) и кофе в аэропорту (182 гривны).

Цена отдыха на двоих в Париже / инстаграм di.skrebets

Билеты на самолет в две стороны стоили 9 825 гривен. Далее автобус из аэропорта до центра Парижа и обратно за 60 евро. Проживание в 9-м округе Парижа возле Оперы стоило в 9-м округе Парижа 280 евро плюс городской налог 22 евро. Среди развлечений: круиз по Сене и подъем на Триумфальную арку, которые вместе обошлись в 75 евро.

Прогулки по городу, включая Эйфелеву башню, были бесплатными. На транспорт в городе потратили еще 30 евро. Продукты в супермаркетах обошлись в 2 836 гривен, а кафе и рестораны в 18 417 гривен. Сувениры для близких стоили 30 евро карточкой и 15 евро наличными, а косметика в Galeries Lafayette еще 100 евро.

Дополнительно были расходы на дорогу через Польшу: 103 злотых за билеты, 125 злотых на перекусы и кофе, а также 6 063 гривен за билеты Укрзализныци из Хелма в Киев.

В итоге трехдневная поездка на двоих в Париж вместе со всеми расходами составила примерно 79 925 гривен.

Как сэкономить во время отдыха в Париже?

Как советует Lonely Planet, стоит выбирать правильный сезон для поездки и бронировать жилье заблаговременно, ведь цены в Париже сильно зависят от периода. Самыми выгодными считаются менее туристические районы и апартаменты или хостелы, которые позволяют сэкономить на проживании.

Отдельно подчеркивается важность общественного транспорта: метро, автобусов и велосипедов, которые значительно дешевле такси. Еще один способ уменьшить расходы – это питание вне туристических зон. Вместо дорогих ресторанов предлагают выбирать рынки, пекарни и недорогие бистро с комплексными меню.

Также популярным вариантом является пикники из местных продуктов, которые можно купить значительно дешевле, чем в заведениях. Не забываем, что в Париже есть много бесплатных музеев, парков и событий, а также дни, когда вход в известные музеи становится бесплатным или льготным.

Фудблогерка Александра рассказала о своем маршруте из Одессы в Японию. Дорога проходила через Молдову и Варшаву с несколькими пересадками. Путешествие началось с выезда в Кишиневский аэропорт. Поездка перевозчиком обошлась примерно в 1200 гривен с человека.

Самым дорогим расходом стал перелет в Токио, который туда и обратно стоил около 1200 долларов. Также важным является виза: для украинцев в 2026 году она является обязательной. Между Украиной и Японией нет безвизового режима, поэтому въезд возможен только после предварительного оформления в консульстве или посольстве. Это правило действует для всех краткосрочных поездок, в частности: туризм, посещение друзей или родственников.