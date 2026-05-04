Українські туристи на платформі тредс поділилися своїми улюбленими локаціями світу для тих, хто шукає спокійний, атмосферний відпочинок біля моря або в мальовничих селах. У відповідях не банальні туристичні локації, а місця, де можна відчути тишу, локальний колорит та справжній ритм життя.

Дивіться також Ця країна дешевша за туристичну Хорватію: усі скоро поїдуть саме сюди

Де шукати затишні місця з морем і атмосферою без натовпів туристів?

Франція

У французьких регіонах Lozère та Aveyron мандрівники радять звернути увагу на маленькі середньовічні села, де кам'яна архітектура, вузькі вулички і майже повна відсутність туристів створюють відчуття іншого часу. Узбережжя поблизу Mont Saint-Michel та регіон Аквітанія приваблюють не лише океаном, а й гастрономією та неквапливим способом життя.

Aveyron / фото Michael Paul

Греція

Замість популярних островів на кшталт Санторіні чи Крит радять обирати менш туристичні напрямки. Скопелос – це тихий і майже безлюдний поза сезоном, Наксос – із затишними селами та автентичною атмосферою, Тасос – зелений і спокійний. Також варто придивитися до півострова Пелопоннес, де поєднуються море, гори й історичні місця без натовпів.

Скопелос / фото Вікіпедії

Іспанія

Північ Іспанії, зокрема Santander, Noja та Isla, пропонує спокійний відпочинок біля океану з більш локальним вайбом. Для чогось незвичного мандрівники радять Лансароте, а саме місцевість Punta Mujeres – з білими будинками, вулканічними пейзажами та майже повною тишею.

Як виглядає острів Лансароте: дивитись відео

Велика Британія

Регіон Cotswolds в Англії асоціюється з казковими селами і краєвидами, хоч це варіант без моря.



Регіон Cotswolds в Англії / фото Вікіпедії

Дивіться також 5 прихованих місць у Хорватії, які варто побачити цього літа: список локацій замість Дубровника

Болгарія

Серед доступніших варіантів українці згадують Созополь і Несебр – міста з історичною забудовою, морем і більш спокійною атмосферою порівняно з популярними курортами.

Созополь / фото TripAdvisor

Хорватія

Як розповідає Travel off Path, серед менш туристичних, але дуже атмосферних напрямків мандрівники виділяють Макарська – затишне місто між горами та морем із красивою набережною і спокійним старим центром, а також Ровінь, який нагадує італійські міста завдяки кольоровим будинкам і вузьким вуличкам, але без такого натовпу.

Для тих, хто шукає середньовічну атмосферу біля моря, підійде Корчула – острів із старим містом, укріпленими мурами, виноробнями та спокійнішим ритмом життя, ніж у популярному Дубровнику.



Макарська / фото Вікіпедії

Ще більш відокремлений варіант – Црес, де майже немає туристів, багато дикої природи, бухт і тихих сіл, що створює відчуття повного перезавантаження. А якщо хочеться змінити морський вайб на архітектурну естетику і тишу, варто звернути увагу на Вараждин – місто з бароковими палацами та старовинним замком, яке ідеально підходить для спокійних прогулянок без натовпів.

Які ще новини будуть вам цікаві?

На півдні Італії є одне прибережне місто, яке зовсім непопулярне серед туристів. Поки більшість відпочивальників обирають Сицилію, Амалфі чи Капрі, Барі залишається у тіні. Портове місто Барі відоме серед італійців, які приїжджають сюди, щоб відпочити без натовпів. Також саме тут можна відвідати одні з найкращих пляжів: