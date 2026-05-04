Украинские туристы на платформе тредс поделились своими любимыми локациями мира для тех, кто ищет спокойный, атмосферный отдых у моря или в живописных деревнях. В ответах не банальные туристические локации, а места, где можно почувствовать тишину, локальный колорит и настоящий ритм жизни.

Где искать уютные места с морем и атмосферой без толп туристов?

Франция

Во французских регионах Lozère и Aveyron путешественники советуют обратить внимание на маленькие средневековые деревни, где каменная архитектура, узкие улочки и почти полное отсутствие туристов создают ощущение другого времени. Побережье вблизи Mont Saint-Michel и регион Аквитания привлекают не только океаном, но и гастрономией и неторопливым образом жизни.

Aveyron / фото Michael Paul

Греция

Вместо популярных островов вроде Санторини или Крит советуют выбирать менее туристические направления. Скопелос – это тихий и почти безлюдный вне сезона, Наксос – с уютными деревнями и аутентичной атмосферой, Тасос – зеленый и спокойный. Также стоит присмотреться к полуострову Пелопоннес, где сочетаются море, горы и исторические места без толп.

Скопелос / фото Википедии

Испания

Север Испании, в частности Santander, Noja и Isla, предлагает спокойный отдых у океана с более локальным вайбом. Для чего-то необычного путешественники советуют Лансароте, а именно местность Punta Mujeres – с белыми домами, вулканическими пейзажами и почти полной тишиной.

Великобритания

Регион Cotswolds в Англии ассоциируется со сказочными деревнями и пейзажами, хоть это вариант без моря.



Регион Cotswolds в Англии / фото Википедии

Болгария

Среди доступных вариантов украинцы вспоминают Созополь и Несебр – города с исторической застройкой, морем и более спокойной атмосферой по сравнению с популярными курортами.

Созополь / фото TripAdvisor

Хорватия

Как рассказывает Travel off Path, среди менее туристических, но очень атмосферных направлений путешественники выделяют Макарска – уютный город между горами и морем с красивой набережной и спокойным старым центром, а также Ровинь, который напоминает итальянские города благодаря цветным домам и узким улочкам, но без такой толпы.

Для тех, кто ищет средневековую атмосферу у моря, подойдет Корчула – остров со старым городом, укрепленными стенами, винодельнями и более спокойным ритмом жизни, чем в популярном Дубровнике.



Макарска / фото Википедии

Еще более уединенный вариант – Црес, где почти нет туристов, много дикой природы, бухт и тихих деревень, что создает ощущение полной перезагрузки. А если хочется сменить морской вайб на архитектурную эстетику и тишину, стоит обратить внимание на Вараждин – город с барочными дворцами и старинным замком, который идеально подходит для спокойных прогулок без толп.

