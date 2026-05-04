Речь идет о Картахене, за которой закрепился статус самого солнечного города, пишет Mirror.

Что нужно знать о Картахене?

Город расположен в регионе Мурсия и славится большим количеством солнечных дней – это более 3300 часов солнца в год. В среднем это около 283 часов солнца каждый месяц.

Климат здесь довольно мягкий и приятный. Весной температура держится примерно на уровне 23 градусов тепла, а летом уже может подниматься до 32 градусов. Именно поэтому этот город идеально подходит для путешествий в любое время года.

Однако Картахена – это не только о солнце, но и об истории. Город был основан более 2 десятилетий назад, но до сих пор сохранил немало культурных памятников и при этом не является настолько популярным, как другие направления Испании.

Среди впечатляющих мест эксперты выделяют:

Римский театр Картахены – это одна из главных исторических достопримечательностей города;

– это одна из главных исторических достопримечательностей города; Кастильо-де-ла-Консепсьон – расположенный на холме, с которого открывается панорама на порт;

– расположенный на холме, с которого открывается панорама на порт; Национальный музей подводной археологии.

А еще здесь советуют прогуляться по порту, чтобы увидеть эффектную городскую ратушу и почувствовать атмосферу старого морского города.

Кроме исторических памятников, в городе есть волшебный старый центр с узкими улочками, площадями и небольшими заведениями.

Удобная для пешеходов улица Калле Майор известна своей яркой атмосферой, вымощенными плиткой дорожками и архитектурой XIX века, что делает ее идеальным местом для погружения в испанскую культуру.

Портовый город на юге Испании почему-то остается без внимания туристов, пишет Travel off Path. Здесь сохранились римские памятники, среди которых – древний театр и старинная вилла с фресками и мозаиками.

Центр украшают пальмовые аллеи и здания с элементами модерна. Для пляжного отдыха подойдет бухта Кала-Кортина – уютное место с чистой водой и небольшим количеством людей.

Недалеко от исторического центра открывается доступ к побережью с красивыми пляжами. Особенно популярными считаются пляжи Ла-Манга и Кальбланке.

Преимуществом Картахены является ее доступность. Бокал пива здесь стоит примерно 150 гривен, а это гораздо дешевле, чем во многих европейских городах.

Кроме того, в городе есть много ресторанов со средиземноморской кухней, где можно поесть по доступной цене. А еще есть немало баров, кафе и заведений с террасами, где можно приятно провести вечер с видом на город.

Туристы описывают Картахену как красивый город с солнечным климатом и спокойной атмосферой, без толп туристов.

