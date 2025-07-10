"Прихована перлина": яке місто Європи залишається вільним від туристів, хоча воно неймовірне

Томар у Португалії назвали "найкраще збереженим секретом" Європи. А, отже, це ідеальне місце для відпочинку поза межами відомих туристичних локацій.

Томар визнали "прихованою перлиною" на основі величезної кількості даних, враховуючи тенденції запитів, інформацію про місцеву їжу, статистику вартості проживання, наявність пам'яток та можливості для пригод тощо. Серед особливостей містечка – старовинна архітектура та захопливі пейзажі, розповідає 24 Канал, посилаючись на The Mirror.

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Чому місто Томар – прихована перлина Європи

Це невелике португальське місто з 20-тисячним населенням, яке розташоване фактично в центрі країни. Можливо, воно не пропонує того приморського шарму, як відомі курортні місця Португалії, але має що запропонувати натомість.

Найперше Томар має статус міста з історичним значенням. Його збудували всередині монастиря ще наприкінці 12 століття. А до 15 століття воно слугувало центром португальської глобальної експансії за часів Генріха Мореплавця.



Вигляд на містечко Томар / Фото "Вікіпедія"

У середньовічному центрі міста можна побачити головну церкву, названу ім'ям Святого Івана Хрестителя. Також у Томарі варто відвідати:

Замок і монастир Ордену Христа – головна пам'ятка міста та одна з найважливіших у Португалії, об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

– головна пам'ятка міста та одна з найважливіших у Португалії, об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Акведук Пегойнш – міст, побудований між 1503 і 1614 роками для постачання води до монастиря Ордену Христа.

– міст, побудований між 1503 і 1614 роками для постачання води до монастиря Ордену Христа. Синагогу Томара – найкраще збережена середньовічна синагога Португалії, що датується 15 століттям.



Замок і монастир / Фото "Вікіпедія"

Відпочити від культурного ритму можна в парку Мучан. Там розташоване дерев'яне водяне колесо, що є визначною пам'яткою міста та нагадує про часи, коли млини сприяли економічному процвітанню міста.

Де розташований Томар: карта