Це "Анти-Амстердам": маловідоме місто в Нідерландах б'є рекорди у туризмі
- Місто Ейндховен у Нідерландах стало популярним туристичним напрямком, побивши рекорди у 2025 році завдяки новим залізничним маршрутам.
- Ейндховен відомий своєю креативністю та прогресивністю, з численними музеями, мистецькими галереями та дизайнерськими магазинами.
У той час як Амстердам уже десятиліттями залишається туристичним символом Нідерландів, дедалі більше мандрівників звертають увагу на менш очевидні напрямки. Одне з таких міст стрімко набирає популярності та дивує навіть досвідчених туристів. Без натовпів, шуму та захмарних цін, воно пропонує альтернативний погляд на країну.
Це маловідоме місто експерти Travel Off Path прозвали "Анти-Амстердамом" у хорошому сенсі. Для декого воно може здатися нудним, але це лише на перший погляд.
Читайте також Ця локація нагадує найвідоміші курорти Італії, але без високих цін і натовпів туристів
Яке місто у Нідерландах зараз дуже популярне?
У 2025 році місто Ейндховен побило туристичні рекорди – завдяки новим залізничним маршрутам воно привабило найбільшу кількість туристів за всю свою історію. Це не просто так, адже в Ейндховен інноваційне місто, яке навіть називають "найкрутішим в країні".
Ейндховен розташований на півдні Нідерландів. Тут, як і в Амстердамі, є мальовничі канали. Однак на противагу від столиці, яка будує свій бренд довкола каналів, у Ейндховені вони не є головною перевагою. Ейндховен має репутацію креативного та прогресивного міста з великою кількістю музеїв, мистецьких галерей, дизайнерських магазинів тощо. Тут точно сподобається активній молоді.
Де розташоване місто Ейндховен: карта
Зверніть увагу! Українка відвідала містечко біля Амстердаму і була просто в захваті. Усього за 20 хвилин вона перенеслася в абсолютно іншу реальність, а всі будівлі у цьому місті нагадували конструктор Lego. Що це за місто – розповіли тут.
Що побачити у Ейндховені?
Туристичний путівник Lonely Planet радить завітати у музей Philips, де можна дізнатися про історію світової компанії електроніки, яка по суті створила сучасний Ейндховен. Також у місті є галерея сучасного мистецтва Van Abbemuseum, де представлені як сучасні колекції, так і оригінали творів Пікассо. Будівля галереї розташована на березі річки Доммель, тож після прогулянки можна випити кави у мальовничій локації.
У Ейндховені варто побачити оригінальну будівлю Evoluon, яка є іконою ретро-футуристичної архітектури. Цей науковий центр створений у формі НЛО, тож тут можна зробити цікаве фото.
Які ще цікаві локації побачити у Європі?
Мандрівник назвав три острови в Греції, які за краєвидами нагадують Санторіні, але ціни тут значно дешевші і нема натовпів туристів.
Українці розсекретили свої улюблені курорти для відпочинку на морі у Хорватії. Більшість не радили обирати материкову частину, де на пляжах ніде голці впасти – краще їхати на острови.
У Швейцарському місті Берн місцеві мешканці добирають на роботу завдяки річці Ааре – вони просто стрибають у воду і дозволяють течії нести себе. Це економить час і бадьорить.