Це "Анти-Амстердам": маловідоме місто в Нідерландах б'є рекорди у туризмі

У той час як Амстердам уже десятиліттями залишається туристичним символом Нідерландів, дедалі більше мандрівників звертають увагу на менш очевидні напрямки. Одне з таких міст стрімко набирає популярності та дивує навіть досвідчених туристів. Без натовпів, шуму та захмарних цін, воно пропонує альтернативний погляд на країну.

Це маловідоме місто експерти Travel Off Path прозвали "Анти-Амстердамом" у хорошому сенсі. Для декого воно може здатися нудним, але це лише на перший погляд.

Яке місто у Нідерландах зараз дуже популярне?

У 2025 році місто Ейндховен побило туристичні рекорди – завдяки новим залізничним маршрутам воно привабило найбільшу кількість туристів за всю свою історію. Це не просто так, адже в Ейндховен інноваційне місто, яке навіть називають "найкрутішим в країні".

Ейндховен розташований на півдні Нідерландів. Тут, як і в Амстердамі, є мальовничі канали. Однак на противагу від столиці, яка будує свій бренд довкола каналів, у Ейндховені вони не є головною перевагою. Ейндховен має репутацію креативного та прогресивного міста з великою кількістю музеїв, мистецьких галерей, дизайнерських магазинів тощо. Тут точно сподобається активній молоді.

Де розташоване місто Ейндховен: карта

Що побачити у Ейндховені?

Туристичний путівник Lonely Planet радить завітати у музей Philips, де можна дізнатися про історію світової компанії електроніки, яка по суті створила сучасний Ейндховен. Також у місті є галерея сучасного мистецтва Van Abbemuseum, де представлені як сучасні колекції, так і оригінали творів Пікассо. Будівля галереї розташована на березі річки Доммель, тож після прогулянки можна випити кави у мальовничій локації.

У Ейндховені варто побачити оригінальну будівлю Evoluon, яка є іконою ретро-футуристичної архітектури. Цей науковий центр створений у формі НЛО, тож тут можна зробити цікаве фото.

Одна з вуличок Ейндховена / Фото Depositphotos

